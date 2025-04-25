Рекламодателям

Прорывная пятилетка: депутаты Заельцовского района отчитались о проделанной работе

  • 25/04/2025, 14:45
Прорывная пятилетка: депутаты Заельцовского района отчитались о проделанной работе
Сделано много, но предстоит еще больше

23 апреля в ДК «Прогресс» заельцовские депутаты, ранее объединенные «Лигой эффективности», а недавно общим составом пополнившие партию «Новые люди», отчитались о проделанной работе за прошедшие пять лет. Выслушать своих избранников пришли жители района, неравнодушные к судьбе малой родины и принимающие самое активное участие в формировании комфортной среды на своей территории. И таких оказалось немало: задолго до начала выступлений в зрительном зале не осталось ни одного свободного места.

Удивительно, но мероприятие, носящее сухой официальный характер, депутаты превратили в народный праздник. Да и в целом бывшие лиговцы стараются не просто выполнять наказы своих избирателей, а привносить в их обыденность яркие краски, незабываемые эмоции. Это настоящий талант молодых и активных депутатов — насыщать мир вокруг себя самой обычной человеческой радостью. Добрососедские отношения, изначально взятые ими за основу своего курса, объединяют заельцовцев как за одним столом, накрытым прямо во дворе в честь празднования Дня соседей, так и за общим делом, направленным на благо района.

Именно добрососедскими отношениями была наполнена атмосфера, царящая в этот вечер в ДК «Прогресс». Создавалось стойкое ощущение, что каждый член этой команды пришел в гости к своим давним друзьям, которые очень рады его видеть и готовы сделать все возможное, чтобы решить волнующие вопросы. В большом концертном зале суетились и помогали гостям устроиться поудобнее волонтеры «Зеленой дружины», а организатор праздника, директор молодежного центра «Стрижи» Ольга Лазарева провожала опоздавших зрителей к свободным местам. Все просто, искренне, заботливо.

Старт мероприятию дали не скучные речи со сцены, а трогательная, но при этом очень мощная песня про Россию.

ДК «Прогресс»

И сам отчет тоже прошел динамично. Яркие видео сменялись концертными номерами, и зрители с удовольствием слушали выступающих.

Arrow
Arrow
Slider

 

Самыми долгими аплодисментами они встретили депутата Законодательного Собрания Илью Полякова — в 2020 году именно он создал независимое депутатское объединение «Лига эффективности».

Илья Поляков— За пять лет сделали очень много: новые школы, поликлиники, проводили реконструкцию больниц, занимались благоустройством дворов, спортивных площадок, строили бассейн в Стрижах. И еще больше планируем сделать. Но есть вопросы, которые нужно решать не на муниципальном и областном уровнях, а уже на федеральном. Поэтому было принято решение полным составом «Лиги эффективности» войти в парламентскую партию «Новые люди»: у нас схожие с партийцами взгляды, и оттого всем комфортно внутри этого союза. А «Лига эффективности» полностью оправдала свое название. Мы действительно научились быть эффективными. Один из наших основных принципов — это либо делать хорошо, либо никак. А все, что мы сделали, мы сделали хорошо, — отметил Илья Поляков.

Подводя итоги пятилетки, депутаты признают — было непросто. С 2020 года началось время невиданных вызовов: сначала ковид, потом СВО. Но депутаты, несмотря ни на что, всегда отстаивали интересы своих избирателей.

Степан Сафонкин— Оглядываясь назад, понимаю: мне не стыдно смотреть в глаза избирателям. За это время был проделан огромный объем благоустройства придомовых территорий, уложены тысячи квадратных метров асфальта, а еще тротуарные сети, безопасные школьные маршруты, дополнительные корпуса для школы №120. Первостепенным лично для меня было благоустройство «зеленых жемчужин» нашего района. На Тимирязевский сквер получено финансирование, сейчас будем проектировать его реновацию. Новые скверы — Голубиный и Перевозчикова — уже спроектированы, сразу после майских праздников здесь начнутся строительно-монтажные работы. В целом за эти пять лет удалось реализовать 90% наказов избирателей. Но главное — за это время мы стали сильнее, легкая наивность ушла, а опыт появился, — констатировал депутат Совета депутатов Новосибирска Степан Сафонкин.

Arrow
Arrow
Slider

 

И действительно, за прошедшие пять лет Заельцовка преобразилась, расцвела, приросла новыми объектами образования, здравоохранения и спорта. Герои видеороликов, представленных в ходе отчета, говорят, что эти годы были прорывными.

— За десять лет депутаты прошлого созыва сделали нам только одну спортивную площадку и освещение на Ереванской — и это все, — признают жители района.

Екатерина Шалимова Депутат горсовета Новосибирска Екатерина Шалимова согласна с тем, что Заельцовский район за эти пять лет пережил бум социальных перемен.

— Мы получили большое количество социальных объектов: две поликлиники, одна из которых уже построена в Стрижах, а вторая — на Ереванской — готова к сдаче; обновили школу №51, где в два раза увеличена только проектная мощность; прошла масштабная реконструкция лицея № 159. Был наказ построить бассейн в Стрижах — и во втором квартале мы должны его сдать. Жители ждали этого долгие годы, а мы сделали за пять лет. Для меня всегда самой важной была социальная сфера, в этом направлении я в основном и действовала, — сказала Екатерина Шалимова.

Волонтерский отряд «Зеленая дружина», входящий в состав объединения, решает вопросы точечно, прямо на местах, находясь в постоянном контакте с местными жителям. И для этих ребят нет мелочей и проблем, от которых можно отмахнуться. Каждая маленькая и большая беда заельцовцев находит отклик, а значит — и последующее решение.

Андрей Шамалев— Эти пять лет были прекрасны. Мы набрались опыта и теперь — уже не как активисты района, а как депутаты — понимаем, что такое тяжелый труд. Понимаем, в какие двери надо стучаться, а в какие не стоит. А это значит лишь одно: следующая пятилетка будет еще интереснее. В своей работе мы делали упор на пожелания самих жителей — это огромный спектр просьб, начиная от ямок на дорогах и заканчивая не стоящими на балансе мостами. Но все это возможно решить, хотя порой бывает очень сложно. Если же говорить о дальнейших планах, то в первую очередь мы будем стремиться исполнять в два раза больше наказов. И, поверьте, это реально, — утверждает руководитель «Зеленой дружины» Андрей Шамалев.

Да и в этот день в самом концертном зале не было места для мелочей. Даже незатейливая на первый взгляд импровизация Андрея Шамалева стала чуть ли не ядром всего мероприятия, отобразив самую суть всей депутатской деятельности бывших лиговцев. Собрав на сцене всех депутатов, лидер «Зеленой дружины» развернул их спиной к залу, чтобы сделать общее фото на фоне нескольких сотен зрителей, стоящих за ними.

«Лига эффективности»
Arrow
Arrow
Slider

 

В результате получилась наглядная иллюстрация — «великолепная четверка», сражающаяся на жизненной арене за интересы своих избирателей, и их вратарь — преданный электорат, крепкой, непробиваемой броней защищающий их тылы. И вполне логично, что финальным, гордым и одновременно очень трогательным аккордом этого мероприятия стала песня «День Победы», которую вместе со стоящими на сцене артистами и депутатами исполнял весь зал.

Фото предоставлено Депутатским объединением «Лига эффективности». Автор фото: Матвей Тырышкин

270

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новые люди Лига эффективности Илья Поляков власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Антон Калтыгин, GR-эксперт, ассистент кафедры политологии ИФП НГУ

Антон Калтыгин: GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов

Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирск примет эстафету акции «Георгиевская ленточка»
25/04/25 16:00
Общество
Эксперты банка определили самые «экстравертные» и «интровертные» регионы
25/04/25 15:40
Финансы
Ребенку с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
25/04/25 15:15
Общество
Для граждан Украины открыли дополнительные окна в миграционных центрах России
25/04/25 15:00
Общество Право&Порядок
Прорывная пятилетка: депутаты Заельцовского района отчитались о проделанной работе
25/04/25 14:45
Власть
Продажи авто в Новосибирской области упали на 14% в первом квартале
25/04/25 14:00
На выходных в Новосибирск придет долгожданное тепло
25/04/25 13:00
Общество
В Новосибирске экс-директора театра «Красный факел» Кулябина осудили на пять лет
25/04/25 12:51
Культура Право&Порядок
В Новосибирске состоялся аукцион на благоустройство сквера на Демакова
25/04/25 12:00
Город
Более 47 тысяч автомобилей LADA отзывают для установки блока ЭРА-ГЛОНАСС
25/04/25 11:00
В МегаФоне назначен новый топ-менеджер
25/04/25 10:30
Отставки и назначения Телекоммуникации
Предприятие в Новосибирской области задолжало сотрудникам 15 млн рублей
25/04/25 10:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске за три года закрылась половина компаний с иностранным участием
25/04/25 9:00
Бизнес Общество
Новосибирский театр «Красный факел» 105 лет находится на театральном Олимпе
24/04/25 19:00
История Культура Общество
В Минстрое отчитались о росте зарплаты у новосибирских строителей
24/04/25 18:30
Общество
Адвоката, обвиненного в мошенничестве, отправили в новосибирское СИЗО
24/04/25 18:00
Право&Порядок
Законопроект о запрете сдачи жилья без согласия соседей оценили в Новосибирске
24/04/25 17:30
Власть Недвижимость
Почти 300 бойцов СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому проекту
24/04/25 17:15
Власть
Вклад крупнейших налогоплательщиков в новосибирский бюджет сокращается
24/04/25 17:00
Бизнес Власть Финансы
Более 600 волонтеров помогут проголосовать за благоустройство объектов в НСО
24/04/25 16:40
Власть
Популярное
Новосибирский эпидимиолог рассказал, какие заболевания могут вызывать кашель с кровью
25/04/25 13:30
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
24/04/25 17:45
Нижегородцы рискуют заразиться сибирской язвой от скелетов у водохранилища
23/04/25 18:45
Новосибирцам советуют приезжать на дачу с масками и перчатками
23/04/25 14:30
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
25/04/25 10:16
Банк Уралсиб принял участие в мероприятиях по финансовой грамотности в Кемеровской области
24/04/25 9:25
Банк Уралсиб рассказал о Топ-8 самых частых покупок по картам
22/04/25 9:10
Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию
18/04/25 9:30
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска