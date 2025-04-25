Прорывная пятилетка: депутаты Заельцовского района отчитались о проделанной работе

23 апреля в ДК «Прогресс» заельцовские депутаты, ранее объединенные «Лигой эффективности», а недавно общим составом пополнившие партию «Новые люди», отчитались о проделанной работе за прошедшие пять лет. Выслушать своих избранников пришли жители района, неравнодушные к судьбе малой родины и принимающие самое активное участие в формировании комфортной среды на своей территории. И таких оказалось немало: задолго до начала выступлений в зрительном зале не осталось ни одного свободного места.

Удивительно, но мероприятие, носящее сухой официальный характер, депутаты превратили в народный праздник. Да и в целом бывшие лиговцы стараются не просто выполнять наказы своих избирателей, а привносить в их обыденность яркие краски, незабываемые эмоции. Это настоящий талант молодых и активных депутатов — насыщать мир вокруг себя самой обычной человеческой радостью. Добрососедские отношения, изначально взятые ими за основу своего курса, объединяют заельцовцев как за одним столом, накрытым прямо во дворе в честь празднования Дня соседей, так и за общим делом, направленным на благо района.

Именно добрососедскими отношениями была наполнена атмосфера, царящая в этот вечер в ДК «Прогресс». Создавалось стойкое ощущение, что каждый член этой команды пришел в гости к своим давним друзьям, которые очень рады его видеть и готовы сделать все возможное, чтобы решить волнующие вопросы. В большом концертном зале суетились и помогали гостям устроиться поудобнее волонтеры «Зеленой дружины», а организатор праздника, директор молодежного центра «Стрижи» Ольга Лазарева провожала опоздавших зрителей к свободным местам. Все просто, искренне, заботливо.

Старт мероприятию дали не скучные речи со сцены, а трогательная, но при этом очень мощная песня про Россию.

И сам отчет тоже прошел динамично. Яркие видео сменялись концертными номерами, и зрители с удовольствием слушали выступающих.

Самыми долгими аплодисментами они встретили депутата Законодательного Собрания Илью Полякова — в 2020 году именно он создал независимое депутатское объединение «Лига эффективности».

— За пять лет сделали очень много: новые школы, поликлиники, проводили реконструкцию больниц, занимались благоустройством дворов, спортивных площадок, строили бассейн в Стрижах. И еще больше планируем сделать. Но есть вопросы, которые нужно решать не на муниципальном и областном уровнях, а уже на федеральном. Поэтому было принято решение полным составом «Лиги эффективности» войти в парламентскую партию «Новые люди»: у нас схожие с партийцами взгляды, и оттого всем комфортно внутри этого союза. А «Лига эффективности» полностью оправдала свое название. Мы действительно научились быть эффективными. Один из наших основных принципов — это либо делать хорошо, либо никак. А все, что мы сделали, мы сделали хорошо, — отметил Илья Поляков.

Подводя итоги пятилетки, депутаты признают — было непросто. С 2020 года началось время невиданных вызовов: сначала ковид, потом СВО. Но депутаты, несмотря ни на что, всегда отстаивали интересы своих избирателей.

— Оглядываясь назад, понимаю: мне не стыдно смотреть в глаза избирателям. За это время был проделан огромный объем благоустройства придомовых территорий, уложены тысячи квадратных метров асфальта, а еще тротуарные сети, безопасные школьные маршруты, дополнительные корпуса для школы №120. Первостепенным лично для меня было благоустройство «зеленых жемчужин» нашего района. На Тимирязевский сквер получено финансирование, сейчас будем проектировать его реновацию. Новые скверы — Голубиный и Перевозчикова — уже спроектированы, сразу после майских праздников здесь начнутся строительно-монтажные работы. В целом за эти пять лет удалось реализовать 90% наказов избирателей. Но главное — за это время мы стали сильнее, легкая наивность ушла, а опыт появился, — констатировал депутат Совета депутатов Новосибирска Степан Сафонкин.

И действительно, за прошедшие пять лет Заельцовка преобразилась, расцвела, приросла новыми объектами образования, здравоохранения и спорта. Герои видеороликов, представленных в ходе отчета, говорят, что эти годы были прорывными.

— За десять лет депутаты прошлого созыва сделали нам только одну спортивную площадку и освещение на Ереванской — и это все, — признают жители района.

Депутат горсовета Новосибирска Екатерина Шалимова согласна с тем, что Заельцовский район за эти пять лет пережил бум социальных перемен.

— Мы получили большое количество социальных объектов: две поликлиники, одна из которых уже построена в Стрижах, а вторая — на Ереванской — готова к сдаче; обновили школу №51, где в два раза увеличена только проектная мощность; прошла масштабная реконструкция лицея № 159. Был наказ построить бассейн в Стрижах — и во втором квартале мы должны его сдать. Жители ждали этого долгие годы, а мы сделали за пять лет. Для меня всегда самой важной была социальная сфера, в этом направлении я в основном и действовала, — сказала Екатерина Шалимова.

Волонтерский отряд «Зеленая дружина», входящий в состав объединения, решает вопросы точечно, прямо на местах, находясь в постоянном контакте с местными жителям. И для этих ребят нет мелочей и проблем, от которых можно отмахнуться. Каждая маленькая и большая беда заельцовцев находит отклик, а значит — и последующее решение.

— Эти пять лет были прекрасны. Мы набрались опыта и теперь — уже не как активисты района, а как депутаты — понимаем, что такое тяжелый труд. Понимаем, в какие двери надо стучаться, а в какие не стоит. А это значит лишь одно: следующая пятилетка будет еще интереснее. В своей работе мы делали упор на пожелания самих жителей — это огромный спектр просьб, начиная от ямок на дорогах и заканчивая не стоящими на балансе мостами. Но все это возможно решить, хотя порой бывает очень сложно. Если же говорить о дальнейших планах, то в первую очередь мы будем стремиться исполнять в два раза больше наказов. И, поверьте, это реально, — утверждает руководитель «Зеленой дружины» Андрей Шамалев.

Да и в этот день в самом концертном зале не было места для мелочей. Даже незатейливая на первый взгляд импровизация Андрея Шамалева стала чуть ли не ядром всего мероприятия, отобразив самую суть всей депутатской деятельности бывших лиговцев. Собрав на сцене всех депутатов, лидер «Зеленой дружины» развернул их спиной к залу, чтобы сделать общее фото на фоне нескольких сотен зрителей, стоящих за ними.

В результате получилась наглядная иллюстрация — «великолепная четверка», сражающаяся на жизненной арене за интересы своих избирателей, и их вратарь — преданный электорат, крепкой, непробиваемой броней защищающий их тылы. И вполне логично, что финальным, гордым и одновременно очень трогательным аккордом этого мероприятия стала песня «День Победы», которую вместе со стоящими на сцене артистами и депутатами исполнял весь зал.