Для инвесторов повышают привлекательность фондового рынка

Снижение спекулятивных настроений

Госдума и Совет Федерации приняли поправки в Налоговый кодекс, изменяющие порядок налогообложения доходов физлиц от акций и доверительного управления активами в ПИФах.

Доходы от ПИФов теперь облагаются по ставке 13-15% (доходы выше 2,4 млн рублей).

Владельцы ценных бумаг с 2025 года освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже акций и долей, которые находились в их владении более 5 лет, в пределах суммы продажи 50 млн рублей.

По просьбе редакции Infopro54 эксперты финансового рынка оценили, как поправки скажутся на интересе физлиц к этим финансовым инструментам.

— Что касается акций, то освобождение от НДФЛ при продаже акций и долей после 5 лет владения создает дополнительные стимулы для долгосрочных инвестиций. Это может увеличить интерес к акциям, особенно среди тех, кто ориентирован на долгосрочный рост своих инвестиций, — отметил Евгений Цыбульский, продакт-менеджер УК «Финам Менеджмент». — Лимиты в 5 лет и 50 млн рублей выглядят справедливо, так как они мотивируют инвесторов к долгосрочному удержанию активов, что способствует стабильности фондового рынка и снижает спекулятивные настроения.

Налогообложение доходов от ПИФов, по мнению территориального директора инвестиционной компании «Цифра-брокер» в Новосибирске Регины Дзикавичюте, влияние на интерес инвесторов вряд ли окажет.

— Розничные клиенты в первую очередь руководствуются тем, что предлагает им их персональный менеджер. А для многих владельцев паев ПИФы и законодательство вокруг них — не настолько хорошо знакомая тема, чтобы объективно оценить влияние тех или иных законов, изменений на ситуацию, — считает собеседница редакции.

По ее словам, клиенты привыкли к тому, что на финансовых инструментах есть НДФЛ, налог на доходы без лица, и в первую очередь обращают внимание на общий результат, на доходность от вложений. Потому этот фактор также не будет решающим.

Ольга Малюгина, генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest, отмечает, что после летних изменений доходы от доверительного управления ПИФами не были включены ни в одну из специальных налоговых баз, облагаемых по ставкам 13% и 15%, и по логике должны были облагаться налогом по прогрессивной шкале 13-22%, что, безусловно, снижало их привлекательность.

— Текущими поправками доход от доверительного управления имуществом ПИФа приравняли к доходам по операциям с ценными бумагами, которые с 2025 года облагаются по ставкам 13% и 15%, — поясняет Малюгина. — Однако данная мера, скорее, будет привлекательна для тех, кто уже имеет опыт подобных инвестиций, и существенно не отразится на притоке новых, но точно позволит избежать оттока действующих инвесторов.

Евгений Цыбульский, напротив, уверен, что ставка налога на доходы от ПИФов в размере 13-15% увеличивает привлекательность этого инструмента для инвесторов, особенно в условиях более низкой налоговой нагрузки, по сравнению с другими источниками дохода.

Руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради обращает внимание на тот факт, что в условиях постоянных изменений в экономике России обновления в налоговом законодательстве становятся важным элементом финансовой политики. Он отметил, что актуальные поправки в Налоговый кодекс касаются значительных изменений в налогообложении доходов физических лиц, что вызывает интерес и необходимость в детальном разборе нововведений. Основное внимание уделяется налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), который теперь охватывает доходы от акций и доверительного управления активами в паевых инвестиционных фондах.

— Одним из значительных изменений является введение новой шкалы налогообложения для доходов от ПИФов. Ранее инвесторы могли рассчитывать на единообразную ставку налога, что не всегда отражало реальную доходность и риски, связанные с инвестициями в паи. Новый подход, подразумевающий налогообложение по ставкам от 13 до 15% позволяет более гибко подходить к оценке налоговых обязательств в зависимости от уровня доходов. Это создает стимулы для инвестирования в ПИФы, так как доходы ниже 2,4 млн рублей теперь облагаются по минимальной ставке, — рассуждает эксперт. — Учитывая различные формы инвестирования, законодатели направили внимание на необходимость корректировки налогового бремени как для мелких инвесторов, так и для граждан, получающих существенные пассивные доходы от инвестиций. Введение прогрессивной шкалы налогообложения предназначено для создания более справедливых условий для всех участников финансового рынка. Оно уменьшает налоговое давление на инвесторов с более низкими доходами, что может способствовать росту вложений в паевые инвестиционные фонды.

Намер Ради также считает, что поправки направлены не только на упрощение системы налогообложения, но и на попытку стимулирования граждан к легализации доходов. Неспособность укрыть реальные доходы под новыми условиями законодательного регулирования усложняет аналогичные схемы, что, вероятно, приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет.

— Принятые изменения могут также коснуться инвестиционного климата в стране. Ожидается, что обновленный Налоговый кодекс будет способствовать привлечению как внутренних, так и внешних инвестиций, повышая интерес к рынку ценностей. Инвесторы, знакомые с новыми правилами, смогут более четко планировать свои действия и оценивать риски, что в конечном счете приведет к увеличению ликвидности на финансовых рынках, — комментирует Намер Ради. — Необходимо помнить, что налоговое законодательство продолжает оставаться динамичной сферой, требующей учета экономических реалий, стремлений населения и изменений на глобальном уровне. Ожидается, что нововведения, с учетом всех вышеперечисленных факторов, создадут положительное влияние на социально-экономическую обстановку в стране.

Таким образом, изменения, касающиеся налогообложения доходов физических лиц, открывают новые перспективы не только для инвесторов, но и для государства в целом. Упрощение правил игры на налоговом фронте и создание благоприятных условий для инвестиций позволят построить более эффективную и удобную финансовую систему, повышающую уровень доверия граждан к институтам власти. Поправки в Налоговый кодекс — это элемент, который на практике может изменить взаимодействие государства и его граждан в экономической жизни страны, способствуя их совместному движению к процветанию.

Фондовый рынок готовится к притоку средств с депозитов

Ольга Малюгина наблюдает, что интерес к ПИФам со стороны населения на постоянной основе растет в последние два года. Причин, по ее оценке, несколько:

Россияне в принципе пришли к выводу, что не стоит держать деньги под матрасом. Именно по этой причине они ищут оптимальный инструмент получения пассивного дохода и начинают тестировать новое для себя.

ПИФы — хоть и биржевой продукт, однако достаточно понятный. Его можно сравнить с куском пирога, который был куплен в кондитерской. Кондитерская — это управляющая компания. Кусок пирога — это сам ПИФ.

Правительство активно популяризирует этот продукт.

Все это привело к тому, что количество инвесторов выросло на 250 тысяч только в прошлом году.

— Однако те, кто помнит опыт 90-х, по-прежнему опасаются данного инструмента. Кроме того, сдерживающим фактором выступает низкий уровень финансовой грамотности и незнание дополнительных инструментов инвестирования, кроме вкладов, — рассуждает Ольга Малюгина. — Впрочем, с каждым годом доля тех, кто может назвать альтернативные инструменты, постоянно растет.

Регина Дзикавичюте считает, что интерес к ПИФам в 2024 году был слабым, и ждет более выраженного роста спроса в 2025 году. Она не исключает, что при понижении ключевой ставки и ставки по вкладам деньги с депозитов пойдут на фондовый рынок.

— Также я ожидаю больше разнообразия паевых инвестиционных фондов. Сейчас многие УК создают новые фонды: ПИФы облигаций, акций, смешанные фонды, фонды, объединенные какой-то отраслью, компаниями-лидерами рынка, — перечисляет эксперт. — У каждого ПИФа — своя стратегия, и клиент может выбирать именно тот фонд, который является именно для него наиболее приемлемым по отношению к риску. Например, это может быть консервативный фонд облигаций либо высокорисковый фонд волатильных акций. В целом, на мой взгляд, в 2025 году инвесторам будут интересны все инструменты, у которых может быть хорошая доходность. Уже сейчас инвестсоветники предлагают фонды акций, облигаций, которые являются хорошей альтернативой вкладам.

Евгений Цыбульский уверен, что принятие новых налоговых условий в 2025 году будет стимулировать дальнейший рост интереса к ПИФам, особенно в среднесрочной перспективе.

Напомним, в начале ноября директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что у россиян на счетах накопились десятки триллионов рублей. Эксперты ожидают, что при снижении ключевой ставки эти деньги пойдут на фондовый рынок.

Рекомендации по структуре портфеля

Редакция Infopro54 попросила экспертов дать свои рекомендации по поводу оптимального формирования портфеля при инвестировании средств в ПИФы.

Регина Дзикавичюте считает, что об общих рекомендациях говорить невозможно, так как все клиенты, их потребности и склонность к риску разные.

— Под разный риск-профиль создаются стратегии, что и обуславливает их разнообразие. Оптимальное для одного — неоптимально для другого, — объясняет собеседница Infopro54.

Ольга Малюгина рекомендует начинающим инвесторам не формировать инвестиционный портфель только на основе одного вида альтернативных инвестиций.

— Оптимально выбрать вклад и два других инструмента. При этом они должны быть понятными для самого физического лица. И на них должны приходиться на начальном этапе не более 40% от всех имеющихся сбережений, — добавляет эксперт.

Евгений Цибульский также уверен, что наилучший принцип формирования портфеля ПИФов сегодня заключается в диверсификации активов: инвесторы должны учитывать различные отрасли и виды активов, чтобы снизить риски и повысить потенциал доходности. Кроме того, он советует ориентироваться на долгосрочные тренды и устойчивые компании.