В Новосибирске появится лаборатория для проверки золы-уноса на качество

До конца 2024 года на площадке Сибирского инженерно-аналитического центра в Новосибирске (подразделения СГК) начнет работу лаборатория для испытаний золы-уноса. По проекту, здание будет включать зону для проведения испытаний, весовую и место хранения образцов.

Работа над созданием лаборатории была начата в 2023 году. Энергокомпания закупила оборудование, необходимое для проведения оценки химических и физико-механических свойств продукта. Объём вложений превысил 2,3 млн рублей.

Сейчас техника временно размещена на территории ТЭЦ-2.

Зола-унос — мелкодисперсный золошлаковый продукт, который образуется на угольных ТЭЦ. Директор по реализации золошлаковых материалов «Сибирской генерирующей компании (СГК) Петр Саньков в интервью Infopro54 говорил, что пока основными потребителями золошлаков являются производители газобетона, сухих строительных смесей, клеевой продукции (в основном в цементных клеях под керамическую плитку), а также цементов.

Также важным направлением применения золошлаков является рекультивация и отсыпка территорий. В планах — участие в реализации проектов применения золошлаковых материалов при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.

Новосибирская ТЭЦ-5 является лидером по объемам реализации золы-уноса (мелкодисперсного продукта сгорания угля) среди сибирских станций СГК — ее доля в общем объеме продаж составляет 58%. По итогам первого полугодия 2024 года ТЭЦ-5 отгрузила 42,4 тыс. тонн — с приростом 26% к результату 6 месяцев 2023 года. Это около половины всей образованной золы на станции. К 2027 году ТЭЦ-5 планирует увеличить объемы продаж золы-уноса до 130 тысяч тонн в год (на 76%).

Ранее редакция сообщала, что применение золошлаков при строительстве дорог по госзаказу станет обязательным. Соответствующие нормативные акты планируют принять до конца 2024 года.