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До 30 ноября Новосибирск должен утвердить дорожную карту по отопительному сезону

  • 22/11/2024, 09:30
Автор: Оксана Мочалова
До 30 ноября Новосибирск должен утвердить дорожную карту по отопительному сезону
Полностью стабилизировать систему не удалось до сих пор

Отопительный сезон в Новосибирске стартовал 16 сентября. Первыми тепло получили детские сады, больницы и другие социальные объекты. Полный разворот системы теплоснабжения планировалось завершить к 30 сентября. Однако, стабилизировать систему отопления в городе не могут до сих пор.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова, в соответствии с приказом Минэнерго России № 103 оценку готовности к отопительному сезону проходят муниципальные образования, теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии с участием Сибирского управления Ростехнадзора.

— Паспорта готовности получили все 213 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Решением комиссии Сибирского управления Ростехнадзора 80 муниципальных образований Новосибирской области из 84, подлежащих оценке, получили паспорта готовности к отопительному сезону, что составляет 95%. Не получили паспорта Бердск, Искитим, Ленёво и город Новосибирск, — уточнил Клемешов.

Он добавил, что до 30 ноября эти муниципальные образования должны разработать и утвердить дорожные карты по устранению замечаний Ростехнадзора, провести соответствующие работы и получить акты готовности к отопительному периоду. МинЖКХ контролирует процесс.

Совместное совещание

Председатель комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Олег Подойма напомнил, что 15 ноября состоялось совместное совещание комитета Заксобрания по строительству жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и представителей СГК (закрытое для представителей СМИ — Ред.) по вопросу прохождения отопительного периода на территории Новосибирской области в 2024 и 2025 годах. На нем были обозначены проблемные моменты. По его словам, зачастую срыв подготовки служб к отопительному периоду, а также длительность устранения аварий носят не только технический, но и организационный характер.

— Считаю, что только строгий контроль со стороны администрации городов и районов за своевременностью и качеством выполнения работ позволит принять превентивные меры с целью недопущения аварийных ситуаций в отопительный период на территории Новосибирской области, — подчеркнул он.

Олег Подойма добавил, что много жалоб поступает от жителей региона на работу единой дежурной диспетчерской службы 051.

— Депутатам Законодательного собрания Новосибирской области постоянно поступают жалобы от населения о невозможности дозвониться в диспетчерскую службу и просьбы оказать содействие в решении этого вопроса. Служба 051 не всегда оперативно реагирует на поступающие звонки и не передает информацию диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций, — констатировал он.

Обсуждение без фанатизма

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив, прежде чем приступить к обсуждению вопроса депутатами попросил «увлекаться».

— Уважаемые коллеги, все было подробно, вплоть до некоторых аварий и всего остального рассмотрено на нашем совместном заседании. Поэтому я прошу без фанатизма, — обратился он к депутатам.

Депутат Яков Новоселов, подчеркнув, что у него нет вопросов ни к мэрии Новосибирска, ни к региональному правительству, поинтересовался, почему в Ленинском районе происходят постоянные раскопки теплосетей и отключения тепла.

— Что касается аварийных ситуаций, то да, они бывают. В своем докладе я обратил внимание на возраст теплосетевого хозяйства, в том числе труб, как магистральных, так и внутриквартальных. Главное, что эти аварийные ситуации устраняются своевременно. На сегодняшний день среднее время восстановления ресурса составляет 6 часов, – ответил нему Олег Клемешов.

Национализация энергосистемы

Депутат Роман Яковлев в очередной раз поднял вопрос о необходимости национализации энергосистемы города.

— Считаем, что государственные формы собственности должны быть, начиная от источника питания и в конечном итоге во всей магистрали вплоть до заведения в дом и в квартиру. Мы убеждены, что пыл и аппетиты тех, кто пытается максимальный прибыль извлекать в коммунальной сфере, их необходимо умерить, — объяснил Роман Яковлев.

Стоит отметить, что вопрос национализации энергосистемы обсуждается в парламенте не первый раз. В январе 2024 года вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции Справедливая Россия-За правду в областном парламенте Анатолий Кубанов предлагал национализировать энергосистему региона и всей страны.

До этого в декабре 2023 года на комитете по ЖКХ регионального парламента депутат Вячеслав Илюхин предложил обратиться к Михаилу Мишустину с просьбой вернуть Новосибирску 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала с бывшего собственника ОАО «Новосибирскэнерго» (Сейчас «Сибэко». — Ред.) Михаила Абызова. В январе аналогичное предложение выдвинул коллега Кубанова по партии Александр Аксененко.

Однако Андрей Шимкив напомнил коллеге, что с этим вопросом все-таки лучше обращаться в Госдуму.

— Думаю, что, наверное, многие за то, что вы говорите, поэтому я все-таки предлагаю обратиться к депутатам Государственной думы. Это полномочия федеральные, поэтому давайте подумаем, как это сделать, — отметил он.

Среднесрочная региональная программа

В финале обсуждения депутат Владимир Анисимов предложил разработать среднесрочную программу по повышению надежности и устойчивости энергосистемы Новосибирской области. В качестве аргументов он привел несколько причин. Среди них, применение в качестве топлива бурого угля; большой износ не только тепловых сетей, но и объектов большой энергетики; низкий коэффициент работы теплообменного оборудования, недостаточную укомплектованность и оснащенность аварийных бригад, а также недостаточный уровень координации между ресурсоснабжающими и эксплуатационными организациями.

—Предлагаю сделать протокольную запись о создании среднесрочной программы до 2030 года о повышении энергобезопасности и энергоэффективности энергетики в Новосибирской области и на следующем правительственном часе услышать информацию о принятом решении, — предложил парламентарий.

Ранее редакция рассказывала о том, что сложная ситуация с отоплением в Новосибирске сохранится несколько лет. Причина — накопившийся недоремонт сетей.

Источник фото: freepik.com, автор- pch-vector

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ Власть Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : отопительный сезон жкх


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