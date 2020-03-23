Минкультуры рекомендовал кинотеатрам приостановить деятельность

Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведён до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

С 19 марта 2020 года режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удалённый режим работы, введён во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Новосибирские театры отменили все свои спектакли с 23 марта по 10 апреля. И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подписал приказ о мерах по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, руководителям государственных театров и концертных организаций приказано предусмотреть изменение графика путем переноса на более поздние сроки запланированных выездов и гастролей творческих коллективов на территории других государств, регионов страны и Новосибирской области. Ряд ограничительных мер коснулся учреждений, которые осуществляют музейную и выставочную деятельность. Они должны предусмотреть ограничение максимального количества посетителей, ограничение на посещение экспозиций и выставок иностранными гражданами, туристскими группами и проведение групповых экскурсий и другое. Библиотечным учреждениям необходимо предусмотреть ограничение обслуживания посетителей в зданиях библиотек и обеспечение предоставления удаленного доступа к информационным ресурсам.

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