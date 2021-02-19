Для ЛДС Новосибирска сверстали программу на Молодежный чемпионат мира

Прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году Молодёжного чемпионата мира в Новосибирске и Омске и Чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Его провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

В рамках молодежного чемпионата будет сыгран 31 матч, 15 из которых — в Омске, 16 — в Новосибирске, включая полуфинальные матчи, матч за третье место и финал. В Новосибирске также состоятся церемонии открытия и закрытия турнира.

По итогам заседания утвержден план основных мероприятий. В нем предусмотрено транспортное обслуживание, обеспечение готовности спортивных объектов и мест проживания, мероприятия по обеспечению безопасности, медицинское и антидопинговое обеспечение, информационное обеспечение и маркетинг, официальные церемонии и культурная программа, спортивная часть и судейство, привлечение волонтёров.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой на льду в Новосибирске и Омске планируется провести с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. В соревнованиях примут участие десять национальных команд.

Напомним, 16 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на стройплощадке ЛДС. По его словам, общий уровень технической готовности объекта с учётом материальных запасов на площадке строительства, оборудования, материалов в стадии изготовления и поставки составляет 52%.

Интересно, что по данным КСП Новосибирской области, которые аудиторы озвучили на заседании комитета заксобрания по строительству 10 февраля, говорилось о готовности ледовой арены и прилегающей ней объектов на 25%.