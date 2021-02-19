Концессионер в Новосибирске незаконно использовал муниципальные бани

Контрольно-счетная палата Новосибирска провела проверку эффективности реализации концессионного соглашения об использовании муниципальных бань, расположенных на улицах Вересаева, 2б и 25 лет Октября, 19. В ходе работы аудиторы выявили много нарушений.

Напомним, департамент промышленности мэрии заключил концессионное соглашение с ООО «Объединение 24» в октябре 2018 года. Предметом соглашения была передача банного комплекса, состоящего из двух объектов недвижимости и технологически связанного с ними движимого имущества, под реконструкцию и оказание банных услуг населению после ввода объектов в эксплуатацию. По условиям соглашения, концессионер должен был за свой счет реконструировать объекты. Имущество было принято концессионером без претензий в полном объеме в день подписания договора.

Расчетный объем инвестиций в ценах 2018 года составлял 60 млн рублей, срок концессии — 35 лет. За этот период в бюджет города должны были поступить 10,7 млн рублей концессионной платы.

— На момент передачи объектов в концессию бани не являлись убыточными. По данным МБУ «Банно-прачечное хозяйство «Сибирячка», за 2017 год доход по бане №23 составил 1,586 млн рублей до налогообложения, по банке №25 — 7,6 млн рублей. ООО «Объединение 24» являлось единственным участником тендера. Компания была осведомлена о всех условиях использования объекта (только после его ввода в эксплуатацию, не позднее 3 лет после заключения соглашения) и дала на это свое согласие, — подчеркнула аудитор контрольно-счетной палаты Новосибирска Ирина Нетисова, выступая на заседании комиссии горсовета по муниципальному имуществу.

До 4 октября 2019 года концессионер должен был согласовать проектную документацию по реконструкции бань. На 25 сентября 2020 года эта работа не была проведена, выяснили аудиторы. В отношении муниципального имущества, расположенного по улице Вересаева, на согласование представлены и согласованы только разделы проектной документации по архитектурно- планировочному решению. Управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии выданы разрешения на реконструкцию сроком действия до 30 сентября 19 года, после этого документация не продлевалась. Разрешение на ввод в эксплуатацию бани №23 не выдавалось. По данным КСП, в отношении муниципального имущества на улице 25 лет Октября проектная документация не согласована, так как в ней не учтен ряд мероприятий, предусмотренных соглашением. По этому объекту департамент строительства мэрии выдавал концессионеру только градостроительный план земельного участка.

30 октября при проведении планового осмотра бани №25 аудиторы выявили, что объект не работал, а его помещения требуют ремонта. Однако повторная проверка 31 октября зафиксировала, что баня работает на прием посетителей в нарушение условий концессионного соглашения. Кроме того, в интернете содержатся сведения об оказании банных услуг населению.

— То есть накануне 30 октября баня не работала исключительно потому, что концессионер был извещен об осмотре здания. Факт осуществления несанкционированной деятельности на не введенных в эксплуатацию объектах подтвержден главами администрация Первомайского и Калининского районов, — подчеркнула Ирина Нетисова. — По итогам выездных осмотров установлено, что концессионер длительно использует переданное ему имущество муниципальной казны в целях извлечения прибыли и не выполняет условия соглашения. Меры по реконструкции бани №25 и продолжению реконструкции бани №23 не применяются, здание бани на 25 лет Октября ветшает, и риск его утраты для муниципалитета повышается.

Изучая сложившуюся ситуацию, аудиторы КСП выяснили, что по фискальным документам оплата за предоставление банных услуг поступала не концессионеру, а двум ИП: ИП Загорулько и ИП Зайков. В налоговой, в ответ на запрос палаты, сообщили, что

ООО «Объединение 24» контрольно-кассовую технику по адресам бань не регистрировало и расчеты с ее применением в период действия соглашения не проводило. По словам Нетисовой, это указывает на передачу концессионером объектов в пользование третьим лицам для получения прибыли без ведома и согласия концедента.

Аудиторы отмечают, что за время действия соглашения концессионер вносил в бюджет города только плату за аренду земельных участков — 121 и 225 тысяч рублей. На 1 августа 2020 года у компании выявилась задолженность по арендной плане — 95 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, директор ООО «Объединение 24» обратился в УФАС за продлением сроков соглашения с 35 до 36 лет и переносом срока ввода в эксплуатацию на год — до 4 октября 2022 года.

— По сведениям ЕГРЮЛ, с 21 декабря 2020 года ООО «Объединение 24» находится в процессе реорганизации в форме выделения. Решение о продлении сроков основано на обстоятельствах непреодолимой силы, к которым отнесена пандемия, — говорит аудитор. — Однако деятельность юрлиц в сфере проектирования и строительства на территории России и Новосибирской области в 2020 году не была приостановлена, также как и торговая деятельность поставщиков оборудования.

Говоря об итогах проверки, Ирина Нетисова отметила, что департамент промышленности не выполнил свои обязательства в части контроля за соблюдением концессионером условий соглашения и устранения выявленных нарушений, а департамент строительства — функции по обеспечению строительного надзора.

— Палатой выявлены следующие бюджетные риски: концессионер в виде действия, а концедент в форме бездействия по осуществлению контроля исполнения соглашения допустили использование здания без ввода в эксплуатацию, создав потенциальный риск финансовой ответственности для бюджета города в случае причинения ущерба жизни и здоровью граждан, получающих услуги в здании с документально зафиксированной ограниченной работоспособностью, — заявила Нетисова. — По совокупности факторов расчетные убытки бюджету города составляют 558 тысяч рублей (плата за 17 месяцев, предусмотренная соглашением) плюс около 200 тысяч штрафных санкций. Окончательную сумму определит суд по иску, который должна инициировать мэрия. Кроме того, на основании нарушения концессионером пунктов соглашения у города есть право для досрочного расторжения договора.

— Задумывая этот проект, мы планировали сохранить имущество и сократить бюджетное финансирование. Второй пункт однозначно исполнили. Он воплощен — сегодня на МБУ «Сибирячка» выделяется около 21 млн рублей. Что касается нарушений концессионера, то это самостоятельное юрлицо. Если нарушают — нужно наказывать, — отметил Витухин. — Однако стоит напомнить, что ситуацию с баней на 25 лет Октября мы неоднократно разбирали на разных уровнях, в том числе в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии. В соглашении не было указано, что объект находится в зоне архитектурного наследия и что концессионеру придется 1,5 года согласовывать работу по реконструкции. Сначала вводим инвестора в заблуждение, а потом требуем соблюдения сроков. Они бедные и так там крутятся.

Начальник управления потребительского рынка, замначальника департамента промышленности Виталий Витухин заявил, что объекты, которые передавались в концессию, изначально были убыточными — бюджет ежегодно на МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» направлял около 33 млн рублей субсидий.

На вопрос депутатов комиссии по муниципальной собственности о том, кто обязан контролировать концессионные соглашения, чиновник заявил, что это департамент промышленности, управление по инвестициям. Но тут же оговорился, что он возглавляет управление только с понедельника, 15 февраля.

По словам главы департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского, требование о выплате безосновательного обогащения в размере 558 тысяч рублей уже направлено. Штрафы за нарушение концессионного соглашения еще не выставлялись. О расторжении договора, судя по репликам чиновников мэрии, разговор также не идет.

В итоге комиссия горсовета приняла решение рекомендовать мэрии разобраться, какие подразделения в муниципалитете несут ответственность за реализацию концессионных соглашений, и отчитаться до 1 мая 2021 года.

По данным базы Seldon, директором ООО «Объединение 24» является Евгений Владимирович Мартыненко. Он также входит в число учредителей компании совместно с Вячеславом Логвиновым и Владимиром Мишениным. УК компании — 10 тысяч рублей, по итогам 2019 года выручка составила 5,82 млн рублей, чистая прибыль — -3 млн рублей