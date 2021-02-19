Сибирякам продолжают навязывать финансовые услуги

За 2020 год жители Сибирского федерального округа более 1200 раз пожаловались на навязывание платных финансовых продуктов и услуг. В 2019 году обращений было на 3,5% больше. Жители Новосибирской области за минувший год 265 раз пожаловались в Банк России на навязывание платных продуктов и услуг со стороны финансовых организаций. Это на 14% меньше, чем в 2019 году. В большинстве ситуаций, описанных в жалобах, клиенты столкнулись с навязыванием, когда хотели взять кредит (потребительский, ипотечный или автокредит), сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. В Новосибирске на такие ситуации пришлось 80% жалоб.

Чаще всего сотрудники банков вместе с кредитом предлагали полисы страхования жизни или здоровья, а также платные услуги — юридические консультации, телемедицину и т.п. При этом менеджеры не предлагали клиенту альтернативных условий кредитования без сопутствующих услуг.

— Информировать о продуктах и услугах не запрещено, но делать их обязательными условиями кредитования нельзя. За исключением случаев, когда это предусмотрено законом и страхованию подлежит залоговое имущество. Например, квартира, если человек покупает её в ипотеку. Во всех остальных случаях от ненужного полиса или иной платной услуги можно отказаться, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский. — Если в банке утверждают, что без дополнительной опции не дадут кредит, — это незаконно. В этом случае необходимо подать официальную жалобу через интернет-приемную Банка России

Он так же напомнил, что в «период охлаждения» — 14 дней с момента заключения договора — от навязанного полиса можно отказаться и вернуть все уплаченные за него деньги. Это правило распространяется как на индивидуальные страховки, так и на коллективные, когда банк подключает клиента к своему договору со страховой компанией. Если же удалось досрочно выплатить кредит и полис стал ненужным, можно вернуть страховую сумму за неизрасходованный период. Однако это правило действует только для договоров, заключенных не ранее 2 сентября 2020 года. Вернуть можно только часть страховой премии, без учета агентских и иных комиссий, уплаченных при покупке полиса.