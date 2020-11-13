Для МСП из пострадавших отраслей продлили сроки по уплате налогов и взносов

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать ещё три месяца. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO