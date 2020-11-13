Мэра Томска задержали сотрудники правоохранительных органов

Мэр Томска Иван Кляйн задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом стало известно в пятницу, 13 ноября. Информация о задержании градоначальника сначала появилась в региональных, а после — в федеральных СМИ.

По некоторым данным ему инкриминируется превышение полномочий.

Ивану Кляйну 61 год, он избран мэром Томска в 2013 году. До того руководил ОАО «Томское пиво» — одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.

Фото с сайта admin.tomsk.ru