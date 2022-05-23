Для новосибирцев открыта горячая линия по вопросам детского отдыха

Горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров открылась 23 мая во всех российских регионах.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора по Новосибирской области, специалисты ведомства в период до 10 июня дадут рекомендации, как выбрать организацию для летнего отдыха ребенка и правильно собрать его в детский лагерь.

Также они ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, питания и книжной продукции, помогут при необходимости оформить претензии в адрес продавца.

Номера телефонов горячей линии и адреса консультационных центров опубликованы на сайте регионального Роспотребнадзора.

Детская летняя оздоровительная кампания в России стартует 1 июня. Ранее в детских лагерях сняли все ограничения, введенные ранее из-за коронавируса.