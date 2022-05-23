Депутатом Заксобрания стал бывший «социальный» министр

Мандат Заксобрания по округу №8 достался бывшему министру труда и социального развития области, главврачу больницы №34 Ярославу Фролову, выдвинутому региональным отделением партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте новосибирских единороссов.
— Голос за Ярослава Фролова отдали 9 623 человека — 65,5%, — говорится на сайте. — Явка 22 мая — 34,06%. Проголосовали 14 760 человек. На каждом участке работали наблюдатели. Самую высокую явку показали жители Доволенского и Каргатского районов.
Что касается остальных кандидатов, то второй результат показал кандидат от коммунистов, директор Баганской СОШ Алексей Горлач — 20,5%. Далее по убывающей идут помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Пенсионеры за социальную справедливость) — 4,9%, помощник депутата Заксобрания Андрей Ардатов (ЛДПР) — 4,6% и замдиректора ООО «Кубометр», депутат Мошковского райсовета Николай Завлишин («Справедливая Россия») — 1,7%.
— В одном из домов у женщины при голосовании заметили, что на столе у нее лежит бюллетень без пометки «Копия», — цитируют коммунисты своего наблюдатели Виталия Саликова. — На нем уже была отметка, за кого нужно проголосовать. Он отличался тем, что в нем более расширенно написано про каждого кандидата.
Как уже сообщалось, в текущем году должны состояться довыборы в Заксобрание еще по двум избирательным округам — №4 (Барабинский и Куйбышевский районы) и №10 (Коченевский и Чулымский районы). Первый стал вакантным после избрания Олега Иванинского депутатом Госдумы, второй — после обвинительного приговора теперь уже бывшему заместителю председателя бюджетного комитета Валентину Сичкареву.
Ранее редакция сообщала, что в области готовятся нормативные акты для обеспечения дистанционных выборов губернатора.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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