Депутатом Заксобрания стал бывший «социальный» министр

Мандат Заксобрания по округу №8 достался бывшему министру труда и социального развития области, главврачу больницы №34 Ярославу Фролову, выдвинутому региональным отделением партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте новосибирских единороссов.

— Голос за Ярослава Фролова отдали 9 623 человека — 65,5%, — говорится на сайте. — Явка 22 мая — 34,06%. Проголосовали 14 760 человек. На каждом участке работали наблюдатели. Самую высокую явку показали жители Доволенского и Каргатского районов.

Что касается остальных кандидатов, то второй результат показал кандидат от коммунистов, директор Баганской СОШ Алексей Горлач — 20,5%. Далее по убывающей идут помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Пенсионеры за социальную справедливость) — 4,9%, помощник депутата Заксобрания Андрей Ардатов (ЛДПР) — 4,6% и замдиректора ООО «Кубометр», депутат Мошковского райсовета Николай Завлишин («Справедливая Россия») — 1,7%.

— В одном из домов у женщины при голосовании заметили, что на столе у нее лежит бюллетень без пометки «Копия», — цитируют коммунисты своего наблюдатели Виталия Саликова. — На нем уже была отметка, за кого нужно проголосовать. Он отличался тем, что в нем более расширенно написано про каждого кандидата.

Напомним, что в последний день в реготделении КПРФ сообщали о подозрительно высокой явке избирателей на одном из участков в Доволенском районе. Как предположил в комментарии корреспонденту Infopro54 наблюдатель от партии, наиболее вероятна мобилизация местных бюджетников. Кроме того, из нарушений коммунисты фиксировали нахождение на избирательном участке агитматериалов одного из кандидатов, попытку агитации во время выездного голосования в доме ветеранов в том же Доволенском районе и пометку избирателям, за кого голосовать в Каргатском районе.

Как уже сообщалось, в текущем году должны состояться довыборы в Заксобрание еще по двум избирательным округам — №4 (Барабинский и Куйбышевский районы) и №10 (Коченевский и Чулымский районы). Первый стал вакантным после избрания Олега Иванинского депутатом Госдумы, второй — после обвинительного приговора теперь уже бывшему заместителю председателя бюджетного комитета Валентину Сичкареву.

Ранее редакция сообщала, что в области готовятся нормативные акты для обеспечения дистанционных выборов губернатора.