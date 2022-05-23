Русфонд собирает средства на лечение маленькой девочки с диагнозом ДЦП

Мирослава родилась недоношенной.
— Дочка перенесла кислородное голодание и сразу попала в реанимацию, а потом еще месяц ее выхаживали в отделении для недоношенных детей. С первых месяцев Мирослава отставала в развитии, ползать научилась только после года, тогда ей диагностировали ДЦП. Мы сразу организовали интенсивное лечение дочки в разных медцентрах, занимаемся с ней дома. Врачи отмечают значительный скачок в развитии Мирославы. В январе она начала самостоятельно ходить, но у нее еще шаткая походка, она часто падает, плохо говорит, — рассказывает мама Мирославы Ольга Якименко.
У Мирославы детский церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития, ей необходимо соответствующее лечение.
— Цель госпитализации – коррекция тонуса и укрепление мышц, развитие координации движений и равновесия, развитие речи, улучшение физического и психоэмоционального состояния ребенка, говорит Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва).
По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 201 070 рублей. Семья Мирославы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Собрать нужную сумму на его оплату мы просто не в состоянии. Прошу, помогите нам! — просит Ольга.
Помочь Мирославе можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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