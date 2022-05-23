Русфонд собирает средства на лечение маленькой девочки с диагнозом ДЦП

Мирослава родилась недоношенной.

— Дочка перенесла кислородное голодание и сразу попала в реанимацию, а потом еще месяц ее выхаживали в отделении для недоношенных детей. С первых месяцев Мирослава отставала в развитии, ползать научилась только после года, тогда ей диагностировали ДЦП. Мы сразу организовали интенсивное лечение дочки в разных медцентрах, занимаемся с ней дома. Врачи отмечают значительный скачок в развитии Мирославы. В январе она начала самостоятельно ходить, но у нее еще шаткая походка, она часто падает, плохо говорит, — рассказывает мама Мирославы Ольга Якименко.