Рекламодателям

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

  • 20/12/2021, 14:57
Новости Новосибирской области
Позвонить главным героям новогодних праздников можно до 30 января.

МТС открыл для жителей Новосибирской области ежегодную прямую линию для звонков Деду Морозу и Снегурочке. Позвонить им до 30 января 2022 года и получить поздравления могут новосибирцы — абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна обычной стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, нужно набрать на телефоне – 8-913-986-1111. Номер телефона действует с 20 декабря 2021 года, позвонить можно уже сейчас – чтобы услышать поздравление. Сначала от Деда Мороза, а затем – и от Снегурочки. Длится звонок 53 секунды.

Звонок сказочному Деду и его внучке также доступен с детских часов. Чтобы  ребенок самостоятельно смог позвонить сказочному Деду и его внучке со своего умного устройства, необходимо добавить номер +79139861111 в список его разрешенных контактов.

Для этого:

  1. убедитесь, что часы находятся во включенном состоянии и подключены к интернету, иначе часы не получат новый номер контакта;
  2. запустите на своем смартфоне мобильное приложение, через которое осуществляется управление детскими часами;
  3. зайдите в меню “Настройки” и добавьте номер, нажав +  в список контактов. Если при добавлении нового контакта у Вас есть возможность выбрать тип связи с часами необходимо выбрать режим звонков. Назовите новый контакт, например «Дед Мороз и Снегурочка». Под данным именем он будет отображаться на часах у ребенка.
  4. не забудьте сохранить изменения для их синхронизации с детскими часами!
  5. проверьте, что новый контакт успешно добавлен в адресную книгу детских часов.

Звонок с детских умных часов оплачивается по условиям тарифа.

Фото предоставлено пресс-службой компании

351

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирская область

Теги : прямая линия Новый год МТС


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

300 тонн шаров и мишуры привезли в Сибирь к Новому году

15/12/2021, 12:07

В Новосибирской области цены на моторное топливо в ноябре увеличились на 8,1%

10/12/2021, 16:02

ВТБ в Новосибирской области планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

10/12/2021, 10:49

Актуальный разговор

Интервью

Из столиц в регионы. Пандемия дала обратный отток высококвалифицированных специалистов

Все материалы
Лента новостей

Пандемия почти наполовину урезала план по диспансеризации населения

20/12/2021, 14:31

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для строительства СКИФ

20/12/2021, 14:12

Финальный инвестпроект СГК в 2021 году в Новосибирске: новые насосы ТЭЦ-4

20/12/2021, 14:08

Новосибирский чиновник получил должность в мэрии Челябинска

20/12/2021, 14:01
Популярное

Симптомы диабета: как правильно питаться и остановить развитие заболевания

20/12/2021, 14:22

Погода в Новосибирске на Новый год и новогодние каникулы

20/12/2021, 12:50

Число умерших от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда в 2020–2021 годах значительно выросло

20/12/2021, 12:42

Как изменится пенсионный возраст в 2022 году

20/12/2021, 11:52

Магнитные бури в январе 2022 года

19/12/2021, 16:42

Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

16/12/2021, 11:06

Стоит ли покупать телефоны в декабре?

16/12/2021, 09:51
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Онлайн-конференция «КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО: ответственность перед будущими поколениями»
17/12/21, 14:27

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Открытие»: 57% жителей Сибири надеются на улучшение личного финансового положения в 2022 году

20/12/2021, 14:41

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших Интернет-банков для бизнеса

20/12/2021, 10:13

Дочерняя компания Сбера BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью

17/12/2021, 17:47

Банк «Левобережный» наградил лучшие социальные предприятия Новосибирской области

17/12/2021, 17:41

Единая билетная система на базе карты «Тройка» теперь работает в наземном транспорте Новосибирска

17/12/2021, 17:36

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию для строительства СКИФ

На что расщедрились федералы для Новосибирской области?

Рестораторы снова попросили у мэра льготы по установке летников

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

Финансы

Новости Новосибирска

Новый вид мошенничества: «непрошенный кредит от МФО»

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

С нового года россияне будут платить четыре новых налога

Страховщики недовольны количеством уголовных дел за мошенничество с ОСАГО

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Новосибирской области составила 5220 рублей

Политика

В правительстве РФ заявляют, что «QR-закон» не потребует бюджетных расходов

В правительстве РФ заявляют, что «QR-закон» не потребует бюджетных расходов

Кто из новосибирцев войдет в партийное руководство «Единой России»

Готовы ли чиновники мэрии Новосибирска и руководство горсовета работать без зарплаты?

QR-коды не подошли для публичных слушаний в Новосибирске

Коалиционеры «разбрелись по партиям» и «бьют таксистов»

Недвижимость

Недвижимость

855 тысяч*, чтобы переехать в просторную квартиру возле Михайловской набережной

Новостройки Новосибирска-2021: архитектурные итоги

Преимущества центра: в Новосибирске строят клубный дом ALMOND

«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

К концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

МегаФон внедряет новый способ оплаты покупок в салонах связи

На Магнитогорском металлургическом комбинате появится сеть Private LTE МегаФона

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Почему новосибирские аграрии получили в 2021 году рекордный урожай?

Транспорт

новости Новосибирска

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Медицина

Новости Новосибирска

На базе Городской клинической больницы № 34 будет создан новый лечебный корпус

Прокрастинация. Сделать все и не бросить на половине пути — реально?

На базе Новосибирского клинического центра крови будет создан гематологический центр

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В областном онкоцентре появится эндоскопическое отделение

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

Новости Новосибирской области

Пандемия почти наполовину урезала план по диспансеризации населения

НГУЭУ вошел в «зеленый» мировой рейтинг вузов

Фастфуд съедает ресторанный рынок

Новые вызовы — стимул для роста волонтерских инициатив

Новосибирской области предрекли «коллапс с мусорными завалами»

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска