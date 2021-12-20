Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

МТС открыл для жителей Новосибирской области ежегодную прямую линию для звонков Деду Морозу и Снегурочке. Позвонить им до 30 января 2022 года и получить поздравления могут новосибирцы — абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна обычной стоимости исходящего вызова по тарифному плану.
Чтобы услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, нужно набрать на телефоне – 8-913-986-1111. Номер телефона действует с 20 декабря 2021 года, позвонить можно уже сейчас – чтобы услышать поздравление. Сначала от Деда Мороза, а затем – и от Снегурочки. Длится звонок 53 секунды.
Звонок сказочному Деду и его внучке также доступен с детских часов. Чтобы ребенок самостоятельно смог позвонить сказочному Деду и его внучке со своего умного устройства, необходимо добавить номер +79139861111 в список его разрешенных контактов.
Для этого:
Звонок с детских умных часов оплачивается по условиям тарифа.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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