Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

МТС открыл для жителей Новосибирской области ежегодную прямую линию для звонков Деду Морозу и Снегурочке. Позвонить им до 30 января 2022 года и получить поздравления могут новосибирцы — абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна обычной стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

Чтобы услышать поздравление Деда Мороза и Снегурочки, нужно набрать на телефоне – 8-913-986-1111. Номер телефона действует с 20 декабря 2021 года, позвонить можно уже сейчас – чтобы услышать поздравление. Сначала от Деда Мороза, а затем – и от Снегурочки. Длится звонок 53 секунды.

Звонок сказочному Деду и его внучке также доступен с детских часов. Чтобы ребенок самостоятельно смог позвонить сказочному Деду и его внучке со своего умного устройства, необходимо добавить номер +79139861111 в список его разрешенных контактов.

Для этого:

убедитесь, что часы находятся во включенном состоянии и подключены к интернету, иначе часы не получат новый номер контакта; запустите на своем смартфоне мобильное приложение, через которое осуществляется управление детскими часами; зайдите в меню “Настройки” и добавьте номер, нажав + в список контактов. Если при добавлении нового контакта у Вас есть возможность выбрать тип связи с часами необходимо выбрать режим звонков. Назовите новый контакт, например «Дед Мороз и Снегурочка». Под данным именем он будет отображаться на часах у ребенка. не забудьте сохранить изменения для их синхронизации с детскими часами! проверьте, что новый контакт успешно добавлен в адресную книгу детских часов.

Звонок с детских умных часов оплачивается по условиям тарифа.