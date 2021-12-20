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Банк «Открытие»: 57% жителей Сибири надеются на улучшение личного финансового положения в 2022 году

  • 20/12/2021, 14:41
53% сибиряков считают, что наступающий год будет лучше уходящего. 30% планируют совершить в новом году путешествие. При этом лишь четверть опрошенных полагают, что мы наконец расстанемся с пандемией COVID-19.

Новости компанийТаковы результаты опроса* личных ожиданий и финансовых прогнозов жителей регионов страны на 2022 год, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

Только 15% сибиряков полагают, что 2022 год окажется хуже 2021-го. По мнению 16% опрошенных, новый год будет таким же плохим, как уходящий.

17% ответили, что новый год будет таким же хорошим, как 2021-й. Еще 53% ожидают, что новый год будет лучше.

Среди планируемых крупных покупок в 2022 году (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки чаще всего называют поездку в путешествие (30%) и ремонт (26%). Планируют обновить или купить автомобиль 20%, квартиру — 13%, потратить деньги на свадьбу — 8%, еще 4% планируют потратить крупную сумму на обучение – свое или детей. При этом 37% опрошенных (самый высокий процент по стране) не планируют совершать в новом году крупные покупки.

В отношении собственного финансового положения большинство жителей Сибири настроены оптимистично. 20% надеются, что в 2022 году их личное благосостояние значительно повысится, еще 30% — что незначительно.

28% россиян полагают, что в новом году их доходы не изменятся. 15% ждут ухудшения финансового положения, в том числе 5% — значительного (на Северном Кавказе так не ответил никто из опрошенных). 36% считают, что их финансовое положение не изменится. 15% заявили об ожидаемом ухудшении финансового положения.

63% собираются в новом году экономить деньги. Лишь 6% ответили, что не будут или скорее не будут это делать. 30% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Относительно сроков окончания пандемии сибиряки сохраняют умеренный пессимизм. Лишь 10% полагают, что в 2022 году пандемия точно кончится. По мнению еще 15%, пандемия уже кончилась, вирус с нами навсегда и можно жить обычной жизнью без ограничений. 30% уверены, что пандемия продлится еще не один год. Пятая часть респондентов (21%) полагает, что с пандемическими ограничениями нам придется прожить весь 2022 год. Четверть опрошенных затруднилась оценить сроки окончания пандемии.

Экономические прогнозы сибиряков на 2022 год также не очень оптимистичны. 45% полагают, что состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться, 25% — что оно не изменится. Медленного экономического роста в будущем году ожидают 10% опрошенных, бурного – 3%. Еще 16% затруднились дать свой «макроэкономический» прогноз.

19% ожидают в 2022 году значительного ослабления рубля к доллару и евро. Еще 24% считают, что рубль ослабнет, но незначительно. По мнению 17%, курс рубля в 2022 году останется на нынешнем уровне (в диапазоне 73-75 рублей за доллар). Лишь 14% ожидают в новом году укрепления рубля, и только 4% из них — значительного.  Четверть респондентов затруднилась дать ответ на этот вопрос.

43% ждут снижения реальных доходов населения в 2022 году, из них 30% — значительного. По мнению 31%, доходы останутся на уровне 2021 года. 16% ожидают роста доходов сибиряков, но только 3% из них — быстрого. 10% затруднились оценить динамику доходов населения в 2022 году.

40% ожидают в 2022 году роста ставок по вкладам и кредитам, в том числе 16% — значительного. Четверть опрошенных (24%) полагают, что ставки останутся на нынешнем уровне. 16% считают, что вклады и кредиты в новом году будут дешеветь. 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Треть респондентов-сибиряков (33%) ожидают по итогам 2022 года инфляцию выше 10%. Еще четверть полагает, что в новом году рост цен будет сопоставим с нынешним и уложится в диапазоне 8-10% годовых. Лишь 8% верят в падение темпов роста цен до 6-7%, и только 3% предсказывают инфляцию 5% или ниже. 30% затруднились дать прогноз роста цен.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : финансы опрос банки Банк Открытие


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