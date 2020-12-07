Для Новосибирска придумали товарный знак — «Made in Novosibirsk region»

Продвижение товарного знака Новосибирской области «Made in Novosibirsk region» станет дополнительным стимулом развития инвестиционной привлекательности региона в рамках государственной программы «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что использование данного товарного знака с 2021 года предлагается закрепить в госпрограмме. Кроме того, программа стимулирования инвестактивности пролонгирована до 2030 года, что позволит снять ограничения для предоставления мер государственной поддержки инвесторам.

Как доложил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, уже в 2021 году планируется заключить 10 соглашений по использованию товарного знака «Made in Novosibirsk region».

— Количество заключенных соглашений по использованию товарного знака «Made in Novosibirsk region», который зарегистрирован как экспортный бренд региона в 2019 году, стало новым целевым индикатором программы, и такое закрепление в госпрограмме позволит дополнительно стимулировать развитие инвестактивности в регионе, — отметил Лев Решетников. — Кроме того, в числе представленных изменений в госпрограмму – продление срока ее реализации до 2030 года, данное изменение позволит снять ограничения по сроку для предоставления мер государственной поддержки (за исключением государственных гарантий Новосибирской области) в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 7 лет.

Он подчеркнул, что также в числе новых задач программы – содействие развитию международной кооперации и экспорта. Планируется увеличение количества экспортеров российской конкурентоспособной продукции, объемов несырьевого экспорта компаний из Новосибирской области, привлечение к экспортной деятельности малых и средних экспортно ориентированных предприятий.

Кроме того, в систему мероприятий программы предложено включить дополнительные мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры в целях повышения инвестиционного потенциала муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Планируется усилить направление развития инновационных и промышленных кластеров региона.

Отмечается, что правительство региона поддержало изменения в госпрограмму «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области».

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области