В Новосибирске в ближайшие дни ожидаются метели

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ближайшие три дня в Новосибирске ожидается снег, метель, ухудшение видимости, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
8 декабря: температура ночью -12..-14°С, днем -10..-12°С, ветер западный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Днем снег, местами метель. На дорогах — гололедица, снежные заносы.
9 декабря: температура ночью -14..-16°С, днем -9..-11°С, с понижением в течение дня до -15..-17°С, ветер западный ночью 7-12 м/с, днем 3-8 м/с. Ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем преимущественно без осадков.
10 декабря: температура ночью -21..-23°С, днем -11..-13°С, ветер северо-западный с переходом на северный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег.
Фото: pixabay.com, автор- FoYu
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