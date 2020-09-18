Для отправки посылки теперь можно указать номер телефона

Пользователи мобильного приложения Почты России теперь могут отправлять посылки без указания адреса и фамилии получателя. Достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги, сообщила пресс-служба компании. Отправить посылку таким образом можно, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден индекс, город доставки и имя получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — не указываются.

— Главное условие — у вас и у вашего адресата должна быть активирована эта опция. В личном кабинете мобильного приложения достаточно включить функцию «Отправка по номеру телефона». После этого вы сможете оформить посылку, оплатить ее онлайн и сдать без очереди, зная только номер телефона получателя, — прокомментировал заместитель директора МР Сибирь Максим Крыжановский. — Это максимально удобно, доступно и позволяет экономить время. А адресат, не афишируя для вас свой адрес и даже фамилию, сможет получить посылку в своем отделении, до востребования. Его персональные данные останутся только в почтовой системе.

Напомним, Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу. Сервис появился недавно, но клиенты Почты России уже оценили его удобство — ежедневно новую функцию подключают тысячи пользователей по всей стране. Узнать о других сервисах компании можно на официальном сайте или в мобильном приложении.

Фото: пресс-служба Почты России