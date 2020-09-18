ГК «Sky Group» готовит еще один проект в Краснодаре

— В отличие от наших новосибирских проектов, краснодарский проект «Кубань SKY» серьезно пострадал от пандемии и введения режима самоизоляции. Напомню, в Новосибирске строительная отрасль была в самоизоляции всего неделю, а в Краснодарском крае вводились очень жесткие ограничения на передвижение граждан. В результате рабочие долгое время просто не могли добраться до объектов, поэтому стройки стояли. Сейчас наверстываем упущенное, стараемся до Нового года войти в прописанные на 2020 год графики, — рассказал Infopro54 президент «Sky Group» Владимир Литвинов. — В Краснодаре мы почувствовали пандемию во всей ее экономической красе. Но нам удалось сохранить людей. Считаю, что это самое главное.

Он пояснил, что в рамках соглашения с правительством Краснодарского края до конца 2020 года компания должна была сдать 39 новых домовладений. На сегодняшний день сданы только 5.

Напомним, жилой комплекс комфорт-класса «Кубань SKY» компания возводит в поселке Родники Белореченского района Краснодарского края. Общая площадь застройки — 50 га. На территории будут размещены коттеджи: дуплексы, триплексы и четырехэтажные многоквартирные дома. Все объекты возводятся из кирпича или пенобетона, который производится в станице Северская. Сейчас к площадке подведены внешние сети водо-, газо- и электроснабжения, а также канализования, создан парк.

— В отличие от Новосибирской области, в Краснодарском крае всю инфраструктурную составляющую по социалке берет на себя бюджет региона. Мы выделили под социалку земельные участки, провели их межевание, а строить детские сады, поликлиники, школы будет бюджет. Застройщик освобожден от этих мероприятий, поэтому у него ниже существенно себестоимость строительства. В результате цена квадратного метра у нас там составляет 42 тысячи рублей — практически в два раза ниже, чем в Новосибирске, — поясняет Литвинов. — Из-за пандемии поднимать расценки мы не планируем, так как считаем, что никакой связи с рублем тут нет. Наше сотрудничество с поставщиками стройматериалов продолжается на тех же условиях. Кроме того, Белореченск попал в список городов, где возможна сельская ипотека, так что планируем активно работать с АО «Россельхозбанк», который по этой программе предлагает жилищные кредиты от 2,7% годовых.

Собеседник Infopro54 отметил, что во всех домах «Кубань SKY» используются инновационные разработки ГК «Sky Group»: все дома выше двух этажей оборудуются лифтами, все квартиры — кондиционерами. Причем они сразу включены в себестоимость жилья.

— Сибиряки не очень любят жару, поэтому мы сразу создаем комфортный для них микроклимат в домах, формируем привычную субкультуру, — поясняет Владимир Литвинов.

Первая очередь домов в «Кубань SKY» уже продана. Среди покупателей много жителей Новосибирской области, а также северян. Сейчас ГК «Sky Group» готовится к реализации еще одного проекта. Новая локация расположена на территории Краснодара и занимает 49 га. О деталях проекта президент ГК говорить пока отказался.

Фото предоставлено Владимиром Литвиновым