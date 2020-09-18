Снижена ставка по потребительским кредитам для клиентов Банка «Левобережный»

Тем, кто получает зарплату или пенсию на карту Банка «Левобережный», кредиты до 100 тысяч рублей теперь выдаются по ставке 15,5% годовых. Но даже если вы еще не являетесь нашим клиентом, вы можете открыть счет и получить кредит по данной ставке уже после первого зачисления зарплаты или пенсии.

Кредит оформляется на срок от 6 месяцев до 5 лет. Под 15,5% годовых можно получить до 99 тысяч 990 рублей. Предположим, вы возьмете кредит на данную сумму на 1 год. В этом случае ваш ежемесячный платеж составит 9 049 рублей. Рассчитать предварительный размер выплат и сформировать примерный график погашения можно с помощью кредитного калькулятора. Помимо этого, Банк «Левобережный» предоставляет возможность выбрать удобную для вас дату платежа.

Клиентам, получающим зарплату или пенсию на карту Банка «Левобережный», потребительский кредит на сумму от 100 тысяч до 299 тысяч 990 рублей выдается по ставке 14,5% годовых. Сумма от 300 тысяч рублей до 1 млн рублей доступна под 11,9% годовых.

Напомним также, что вы можете снизить свою ставку по кредиту максимально на 5 процентных пунктов (до 10,5%, 9,5% или 6,9% годовых в зависимости от суммы кредитования) по программе «Ваша ставка!». Если по вашей рекомендации кто-то возьмет кредит в Банке «Левобережный», то ставка по вашему кредитному договору уменьшится на 1% за каждый факт выдачи кредита другому клиенту. Программа «Ваша ставка!» действует до 31.12.2020. Узнать больше можно на сайте, в офисах и единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО) по тел.: 8-800-3333-555.

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Фото предоставлено пресс-службой банка