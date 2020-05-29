Для развития кампуса НГУ будет разработан мастер-план

Консалтинговая компания КБ Стрелка разработает долгосрочный мастер-план развития студенческого городка Новосибирского государственного университета. Работы будут проводиться в тесном сотрудничестве с администрацией НГУ, мэрией Новосибирска, местными экспертами по историческому наследию, экологии, биологии, дендрологии и архитектуре, сообщили в пресс-службе НГУ.

Отмечается, что долгосрочный мастер-план, предложенный консалтинговой компанией КБ Стрелка, будет направлен на развитие студенческого городка НГУ. Разработка стратегического документа начнется с комплексного исследования территории и инфраструктуры, которое позволит сформулировать приоритетные цели и задачи развития НГУ.

Особое внимание будет уделено вопросам экологии и биоразнообразия, сохранению исторического наследия университета и знаменитого леса, окружающего студенческий городок. Реализация мастер-плана приведет к созданию комфортной и современной среды, применению передовых решений в области градостроительства, архитектуры, экологии и устойчивого развития.

— Мы стараемся сделать так, чтобы качество среды соответствовало качеству нашего образования. Конечно, общежития, большая часть которых построена в 60-е годы прошлого века, нуждаются в реновации. И в процессе реконструкции кампуса важно сохранить архитектурное и смысловое единство, сохранить атмосферу Академгородка, которой он пронизан. Но вместе с тем необходимо сделать студгородок более современным и комфортным местом для жизни студентов. Понимая это, мы обратились к КБ Стрелка за мастер-планом, гибким и современным решением для таких задач. Мы уверены, что сотрудничество с этой организацией позволит подготовить качественный проект международного уровня, соответствующий запросам современных исследователей и студентов, — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

В НГУ рассказали, что спонсором проекта выступает Виктор Харитонин, выпускник НГУ, основатель холдинга «Фармстандарт». Работы КБ Стрелка по разработке документа начнутся в мае и продлятся до конца года. На основе мастер-плана планируется реализация проекта по обновлению инфраструктуры и развитию территории НГУ.

— Повышение качества образования невозможно без развития комфортной среды. Сегодня запрос на качественную образовательную среду связан не только с применением новых технологий, но и с наличием пространств, подходящих для разных форматов обучения. Важен комплексный подход к образовательной инфраструктуре: у студентов и молодых исследователей должно быть место для коллективной и самостоятельной работы, место для общения, отдыха на природе и в помещении. В связи с этим сценарии пользования территорией будут прорабатываться большой командой, включающей местных экспертов по пространственному развитию и экологии, администрации НГУ и Академгородка, мэрию Новосибирска, специалистов КБ Стрелка, — рассказала генеральный директор Института «Стрелка», сооснователь и партнер КБ Стрелка Варвара Мельникова.

На данный момент в университете работают около 3000 преподавателей, а учатся около 8000 студентов. Инфраструктура НГУ включает в себя 25 основных зданий и сооружений. Стратегический мастер-план позволит повысить конкурентоспособность университета и привлечь специалистов и студентов, а также создаст дополнительный потенциал для сохранения и развития человеческого капитала в Новосибирске.

Фото редакции