Заведующего патологоанатомическим отделением Горбольницы №1 оштрафовали на 4,5 млн рублей

Заельцовский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении заведующего патологоанатомическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1» Михаила Козяева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

— В суде установлено, что с февраля 2011 года по июль 2019 года заведующий отделением лечебного учреждения получал от работников общества с ограниченной ответственностью «Похоронный дом «Некрополь» денежные средства за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким способом он незаконно получил свыше 1,2 млн рублей.

— Кроме того, с июля 2017 года по июнь 2019 года врач предоставил близким умерших пациентов информацию об оказываемых обществом с ограниченной ответственностью «Ритуальное хозяйство» услугах. За такие действия в интересах юридического лица он получил от представителей фирмы взяток на сумму почти 300 тыс. рублей, — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке в связи с заключением прокуратурой с Козяевым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд приговорил Козяева к штрафу в размере 4,5 млн. рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 12 лет.

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