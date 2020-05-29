«Искитимцемент» ввел в эксплуатацию сепараторную установку

В АО «Искитимцемент» завершился масштабный инвестиционный проект: введена в эксплуатацию сепараторная установка с рукавным фильтром фирмы Scheuch на цементной мельнице №6 в цехе «Помол», сообщили в пресс-службе предприятия.

Запуск сепаратора осуществлен в рамках инвестиционной программы АО «Искитимцемент». Проект реализован за два года: подготовительные работы начаты в 2018 году, строительство и монтаж произведены в 2019-м, к пусконаладке специалисты приступили весной 2020-го: выполнено комплексное опробование оборудования под нагрузкой, после чего сепаратор введен в эксплуатацию. В настоящее время установка функционирует в штатном режиме. Стоимость инвестиционного объекта составила около 270 млн руб.

Цементная мельница №6, оборудованная динамическим сепаратором фирмы Christian Pfeiffer, эксплуатируется в замкнутом цикле. Реализация данного проекта позволила повысить эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных, и стабильность качественных характеристик готового продукта, а также увеличить часовую производительность цементной мельницы. Кроме того, в замкнутом цикле удалось значительно снизить температуру цемента, что также важно для потребителей, особенно в период «высокого» сезона.

— Главная цель проекта – обеспечение строителей сепарированным цементом, который превосходит по качественным характеристикам продукцию, произведенную в открытом цикле помола, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Учитывая тенденцию к росту объемов потребления тонкомолотого высокомарочного цемента, даже в «высокий» строительный сезон мы готовы удовлетворить потребности клиентов в качественной продукции».

Всего с момента ввода оборудования в эксплуатацию произведено 45 тыс. тонн сепарированного цемента. Первая партия направлена в адрес постоянного клиента – производителя сухих смесей ООО «Хенкель Рус». Сепарированный цемент пользуется повышенным спросом среди потребителей, до конца года АО «Искитимцемент» планирует произвести и реализовать около 480 тыс. тонн продукции этого вида.

Отмечается, что в результате ввода установки в эксплуатацию существенно улучшилась экологическая ситуация: количество пыли от аспирации цементной мельницы снизилось более, чем в 10 раз. Благодаря такой системе очистки в воздух попадает меньше 10 миллиграммов пыли на один кубический метр отходящих газов, что соответствует современным экологическим требованиям.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»