Для «Сибсельмаша» будут искать инвесторов для развития производственной площадки

В полпредстве обсуждались перспективы дальнейшего использования производственной площадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» с учётом начала проведения конкурсных торгов в рамках процедуры банкротства предприятия, сообщили в Сибирском ОИЦ. В совещании приняли участие члены рабочей группы по вопросам эффективного использования имущественного комплекса ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш». В ее состав входят представители региональных органов государственной власти и основных кредиторов предприятия,

— Вовлечение в хозяйственный оборот имущественного комплекса ОАО «Сибсельмаш» особенно актуально для реализации проектов развития промышленной инфраструктуры города Новосибирска, — говорится в сообщении.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что оосновная задача сейчас – найти потенциальных инвесторов, способных в будущем обеспечить комплексное развитие производственной площадки. При этом важно сохранить её целевое назначение и не допустить раздробления.

— Региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления не должны оставаться в стороне от этого процесса, — особо подчеркнул он.

В совещании приняли участие руководители органов власти Новосибирской области и города Новосибирска, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации «Ростех» и ОАО «НПО «Сибсельмаш».

Фото: Сибирский ОИЦ