СГК готова подключить отопление 90% жителей Новосибирска

— Я обозначил главе города нашу готовность начать отопительный сезон еще до его официального старта по решению мэра, — заявил Андрей Колмаков. — Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и с целью снижения рисков осенних респираторных заболеваний. Также учитываем предстоящее похолодание. Не хотим, чтобы горожане испытывали дискомфорт от резкого снижения температуры, особенно дети и пожилые люди. Мы готовы рассматривать досрочные заявки потребителей на подключение отопления. Речь идет о социально значимых объектах: дошкольных, учебных заведениях, медицинских учреждениях, а также о жилых домах.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже с 4 сентября начнется снижение температуры, а в ночь на 5 сентября — до +6 градусов Цельсия.

При этом глава регионального филиала СГК пояснил, что у энергокомпании пока нет технической возможности подключить отопление примерно 10% объектов города. Энергетики еще ведут капитальный ремонт теплосетей и теплоснабжающей инфраструктуры. К 15 сентября готовность будет полной.

Технические возможности подключения к теплоснабжению большей части объектов, по состоянию на 2 сентября, представлены на карте на портале СГК Онлайн.

Таким образом, социальные учреждения и жилые многоквартирные дома (через управляющие компании или ТСЖ) уже в настоящее время могут подавать заявки на подключение теплоснабжения, если считают это необходимым.

Подать заявку в теплосетевое подразделение СГК в Новосибирске можно тремя способами: лично принести в канцелярию по адресу ул. Серебренниковская, 4; по электронной почте priem-ts@sibgenco.ru; по факсу 8(383) 289-04-78.

При наличии технической возможности теплоэнергетики обеспечат подачу тепла уже в день одобрения заявки или на следующий день. Чтобы потребители могли получить тепло, ответственные лица, после получения согласования от энергетиков, должны будут открыть задвижки на внутридомовых коммуникациях.

Если после подключения тепла снова установится теплая погода, потребители смогут во взаимодействии с СГК отключить отопление.

Фото: pixabay.com, автор- ri