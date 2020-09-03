Новосибирская область получит 120 млн рублей на новые выплаты соцработникам

На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства — свыше 24 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, на поддержку медицинских работников направят почти 22 млрд рублей. Ещё свыше 1,8 млрд рублей – выделены работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы, сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна рабочая смена длится 14 дней. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства РФ.

Сибирским регионам на эти цели предназначается в общей сложности почти 5 миллиардов рублей. Новосибирская область получит на выплаты социальным работникам 120 миллионов 85 тысяч рублей.

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