Для СКИФа построили информационную модель

В Новосибирской области презентовали BIM-модель Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Объект представлен основным зданием-кольцом, в котором будут работать учёные, разместится пользовательская инфраструктура, шесть исследовательских станций. За кольцом расположены обеспечивающие здания и сооружения: комплекс инженерного обеспечения, основное холодильное оборудование, насосные станции. Вынесены за кольцо и две изолированные исследовательские станции — станция биологов и станция быстропротекающих процессов. В целом же запас пространства позволяет разместить суммарно до 30 станций исследований.

Также на территории размещён лабораторный комплекс, где учёные будут подготавливать образцы для размещения на станциях с синхротронным излучением. Объекты соединены пешеходными галереями, площади которых позволят перемещаться по ним не только пешком, но и на электросамокатах.

Участники презентационного мероприятия отметили: наличие в регионе такого объекта как СКИФ позволит выполнять открытия международного уровня, возможно, и таких, за которые учёные получат Нобелевскую премию.