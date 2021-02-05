Практически все нацпроекты в регионе реализуются с нарушением закона

В 2020 году прокуроры выявили 1233 нарушения закона при реализации на территории области 11 из 12 национальных проектов, в целях их устранения внесено 501 представление, принесено 19 протестов, привлечены к дисциплинарной ответственности 203 лица, к административной – 79, предостережены – 32 должностных лица, предъявлен в суд 1 иск, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Предотвращено причинение ущерба на общую сумму 6,5 млн. рублей, в т. ч. 10 фактов нецелевого использования бюджетных средств на сумму около 1,6 млн. рублей по 5 нацпроектам, — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что многочисленные нарушения выявлены прокурорами при реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Искитимский межрайонный прокурор установил факт нецелевого использования администрацией в р.п. Линево денежных средств на сумму 674,3 тыс. рублей, которые оплачены подрядчику за работы по благоустройству общественного пространства «Аллеи боевой славы», выполненные с использованием полированной плитки вместо термообработанной (предусмотренной контрактом).

По постановлению прокурора глава администрации р.п. Линево привлечен к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ (назначен штраф 20 тыс. рублей). По представлению прокурора администрация направила в Арбитражный суд Новосибирской области иск о взыскании 674,3 тыс. руб. (на рассмотрении).

В городе Бердске, Черепановском, Венгеровском, Татарском районах оплачены мероприятия по благоустройству придомовых территории 9 многоквартирных жилых домов, земельные участки под которыми не были сформированы и поставлены на кадастровый учет, чем нарушены условия использования субсидий из федерального бюджета на эти цели.

По постановлениям прокуроров главы города Бердска, Черепановского, Венгеровского, Татарского районов, привлечены за нарушение условий использования межбюджетных трансфертов к административной ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (каждый оштрафован на 10 тыс. рублей).

По представлению прокуратуры области министр ЖКХ и энергетики области взял на контроль устранение нарушений этими главами, впредь несформированные земельные участки под многоквартирными домами не будут включаться в перечень объектов благоустройства в рамках нацпроекта.