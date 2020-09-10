Для студентов НГТУ в течение трех лет построят новое общежитие

В течение ближайших трёх лет в Новосибирске будет построено общежитие для студентов Новосибирского Государственного технического университета. Соответствующие документы подписал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Я поздравляю ректора НГТУ Анатолия Андреевича Батаева, теперь ему предстоит серьезная, но приятная работа. Несколько дней назад министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ, на основании которого в течение ближайших трёх лет предстоит построить новое общежитие — 20 тысяч квадратных метров — для студентов НГТУ. Мы обсуждали этот вопрос с министром во время его визита в Новосибирск. Я благодарю Валерия Николаевича, уверен, этот проект будет успешно реализован, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

НГТУ — опорный вуз Новосибирской области, крупнейший технический университет нашего региона. Новый объект — на 800 мест — разместится на территории уже действующего студенческого кампуса.

Фото пресс-службы НГТУ