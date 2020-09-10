С мониторов — обратно на сцену

Первый послекарантинный сбор труппы театра «Старый дом» прошел при участии Натальи Ярославцевой, министра культуры Новосибирской области. Роль министра в этом собрании отнюдь не была церемониальной, свадебно-генеральской: Наталья Ярославцева детально описала процесс «оттаивания» очной культурной жизни — процесс ее возвращения из онлайна в залы и на сцены.

— Я выхожу на правительство с предложением с 12 сентября открыть все театры и концертные площадки, — сообщила Наталья Ярославцева. Поддержка от Роспотребнадзора и облминздрава получена. От вице-губернатора — тоже. Если поддержка на уровне правительства будет полной, включая губернатора, то не побоюсь обещать, что к жизни вернутся все — не только театры, но и кинотеатры. А библиотеки и вовсе работают давно — с 8 августа они были открыты на прием и выдачу книг, а с 1 сентября заработали и все их читальные залы. Запрет пока действует только на массовые зрелищные мероприятия.

В самом «Старом доме» 87 театральный сезон официально откроется 1 октября со спектакля «Петерс», поставленного главным режиссером Андреем Прикотенко по рассказу Татьяны Толстой. Небольшой рассказ этот весьма «незасмотренный», да Толстую, в принципе, редко ставят в театрах. Ее реакция на сценическую транскрипцию романа «Кысь» с Нагиевым в свое время стала такой саркастично-бурной, что театральное сообщество России долго отходило от полученного «а-та-та». Татьяна Никитична — дама, способная отшлепать пребольно, даже если обходится газетной строкой. Даже Нагиев, помнится, получил психотравму, уронив с лица свою фирменную маску веселого хама. Театральный мир сей воспитательный опыт усвоил и на некоторое время забоялся строгую тетю. Впрочем, со времен «Кысь» с Нагиевым прошло уже столько лет, что впору говорить о смене поколений. Да и Толстая смягчилась. Во всяком случае к новосибирской конвертации «Петерса» она, говорят, отнеслась вполне благосклонно.

— Татьяну Никитичну мы пригласили на премьеру и надеемся, что она приедет к нам, — сказала директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева.

Старт 87 сезона обещает быть ярким и бурным. Во-первых, и тут сработал пресловутый накопительный эффект — нужно «допоказать» публике спектакли 86 сезона, выбитые из трафика карантином. Во-вторых, даже на самоизоляции театр не простаивал и наработал весьма плотный арт-продукт. В-третьих, сам эмоциональный опыт пандемии на глазах превращается в сюжетно-сценический материал.

Примечателен 87 сезон и обилием локаций: помимо компактного родного зала, будут задействованы большие городские площадки.

— Уже с 22 сентября начинаем показ наших спектаклей на выездных площадках, — подчеркнула Антонида Гореявчева. — На площадке театрально-концертного центра «Евразия» (по 2 спектакля) и в ДКЖ. Там будет идти спектакль «Зулейха открывает глаза».

Показ некоторых спектаклей в больших городских залах — это и расширение охвата, и своеобразный акт благодарности лояльным зрителям. Как пояснила Антонида Гореявчева, на руках у зрителей еще с весны осталось огромное количество билетов — они их покупали на три месяца вперед. И когда началась самоизоляция, они их стойко не сдавали — дожидались возобновления театральной жизни. Такой вот «депонированный бокс-офис» получился.

— Это очень трогательно, — подчеркнула директор театра. — Я благодарна нашим зрителям. Потому на больших площадках мы будем показывать потенциальные хиты, самые долгожданные спектакли.

Не менее насыщенной в «Старом доме» будет и зима. Календарная цепочка 4, 5, 6 декабря — премьерные дни музыкального спектакля «Люблю не могу» по текстам Ольги Денисовой в постановке Ильи Кутянского.

— Специально под эту премьеру приобретено передовое звуковое оборудование, спектакль обещает быть ярким во всех смыслах, — отметила Антонида Гореявчева. — Готовили мы его практически в онлайновом режиме. Давно был в замысле спектакль Дениса Азарова «Петровы в гриппе». Премьера переместилась с июня на декабрь. Зато сама жизнь дала этому спектаклю новые контексты и оттенки. А 17 декабря стартует офф-программа «Дисциплина» — творческая мастерская по написанию пьес специально для нашего театра, собравшая драматургов со всего СНГ.

Вернется театр и к планам на развитие. Так, с возвращением на министерский пост Натальи Ярославцевой поближе к реальности переместилась и давняя «стародомовская» мечта о сцене на 400 мест — мечта о «большой нормальной сцене». В составе нового крыла театра или нового театрального здания (ну, это уж как получится).

Сама Наталья Ярославцева настояла на варианте «новое крыло». Ибо это отвечает и другой культурной потребности — сохранению прежнего здания. Которое, вообще-то, крячковская школа из знаменитой дюжины, совсем недавно освобожденная от грубого архитектурного макияжа 1960-х.

— Изначальный проект расширения театра нуждается в пересмотре и оптимизации, — подчеркнула Наталья Ярославцева. — Это должно быть именно современное здание с комфортной сценической площадкой, а не просто хозпристройка за 300 млн. Старое здание тоже необходимо сохранить — это же крячковская школа, городская реликвия. Потому хотелось бы и стилевое родство сохранить — даже в рамках архитектурного контраста крячковская школа должна остаться доминантой. Впрочем, на детальном уровне это надо решать специалистам. Я сейчас должна результативно поговорить с людьми, которые могли бы нам помочь в удешевлении проекта и строительных работ, не жертвуя при этом архитектурной выразительностью здания.

Сроки расширения театрального здания не оглашаются, поскольку в портфеле задач у министерства культуры объектов не просто много, а ОЧЕНЬ МНОГО.

— Сейчас приходится четко и жестко расставлять приоритеты, ибо на одновременное строительство сразу всех намеченных объектов культуры денег точно не хватит. Придется решать, что мы стоим приоритетно — институт культуры, общежития для театрального института и консерватории, строим театру «Красный факел» административно-хозяйственный блок за 100 млн или еще один модуль для Музыкального театра за 14 млн. Просят все и многое. Но нужно расставлять приоритеты. Что-то возьмем в бюджет 2021 года, что-то — в бюджет 2022-го, что-то — в бюджет 2023-го. Всего же за три этих года губернатор намерен прорывным образом улучшить материально-техническую базу учреждений культуры.

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