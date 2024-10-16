Для укрепления обрушающихся берегов 1-й Ельцовки придется сносить дома

Межрайонная природоохранная прокуратура и Минприроды Новосибирской области обсудили ситуацию с обрушением берегов реки 1-я Ельцовка в районе улицы 2-я Сухарная — Береговая.

— Обрушение берега по большей части связано с тем, что недобросовестные жители бросают в реку крупногабаритный мусор. Вода, не нарушая законы физики, поднимается и размывает берег, — прокомментировал министр Евгений Шестернин.

Как отметили в министерстве, для укрепления берега на участке нужно возводить капитальное строение. Для этого придется изымать участок и сносить постройки. Сейчас мэрия выделила жителям домов 9 и 12 по улице 2-я Сухарная-Береговая жилье из маневренного фонда.

Как пояснил Шестернин, ведомство также направит очередной запрос на федеральное финансирование очистки русла реки 1-я Ельцовка в рамках федерального проекта «Вода России». О какой сумме идет речь чиновник не уточнил. По его словам, речь идет о расчистке всей реки и об укреплении проблемных участков берега.

Напомним, 11 октября власти объявили режим повышенной готовности в связи с размытием берега реки 1-я Ельцовка в микрорайоне Нахаловка.

Ранее редакция сообщала о том, что по результатам проверки прокуратура Новосибирской области направила представление Евгению Шестернину.