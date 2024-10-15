Компания новосибирского депутата получила 7 млрд на развитие КРТ в Академгородке

Новосибирская компания «Грандпарк» (входит в ГК «СК-Инвест») получила 7,3 млрд рублей от Банка ДОМ.РФ на реализацию проекта комплексного развития территории в Нижней зоне Академгородка. Эти средства компания направит на строительство ЖК общей площадью 66 тысяч квадратных метров. Первая очередь будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Срок реализации проекта КРТ составляет 7,5 лет. Застройщик должен расселить 15 домов.

По словам Рената Рахматулина, руководителя отдела продаж и маркетинга ГК «СК-Инвест», сейчас компания проводит масштабное исследование данной локации, чтобы сформировать продукт.

Напомним, в марте 2024 года компания ООО «СЗ «ГРАНДПАРК» приняла участие и победила в торгах по земельному участку в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова в Советском районе площадью 41053 кв.м. Всего в тендере принимали участие шесть компаний. В ходе аукциона цена выросла в 7 раз – до 704 млн рублей.

По данным Seldon.Basis, ООО «СЗ «ГРАНДПАРК» создано в 2019 году, уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и учредитель депутат Заксобрания Новосибирской области Никита Галитаров. Выручка компании в 2023 году составила 1,1 млн рублей, чистая прибыль – 1,89 млн (-98%). По данным НАШ.ДОМ.РФ, компания сдала 1 дом на 240 квартир площадью 11.44 тысячи кв м в Горском микрорайоне с задержкой. Директор и учредитель ООО «СК-Инвест» Дмитрий Галитаров.

Ранее редакция сообщала о том, что первые торги по этой площадке не состоялись: участники торгов — ГК «Расцветай» и ГК «Самолет» — их опротестовали в УФАС. В итоге прокуратура потребовала от мэрии устранить выявленные нарушения.