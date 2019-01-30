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Для «умных остановок» прописали требования

Перечень технических характеристик закреплен распоряжением мэра города Новосибирска.
  • 30/01/2019, 16:45
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Мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение, в котором определен перечень технических характеристик остановочных пунктов и предложены типовые архитектурные решения, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Согласно документу, «умная остановка» должна быть оборудована «тревожной кнопкой 112», разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения, встроенным бесплатным Wi-Fi и интерактивным информационным табло и электронным расписанием, отображающем время прибытия и отправления пассажирского транспорта. Кроме того, павильон должен быть освещен, защищен от осадков и оснащен информационно-навигационной системой распознавания речи для поиска маршрутов и нужных пассажирам объектов. Еще одно важное требование – возможность удаленного контроля и проведения дистанционных сервисных работ с оборудованием.

Отмечается, что остановочные пункты будут устанавливаться с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Новосибирска. Для этого разработан каталог объектов инновационной городской среды проекта «Умные остановки», в котором предложены несколько типовых архитектурных решений. Все элементы новых павильонов должны быть выполнены из антивандальных материалов и легко очищаться от надписей и объявлений.

Первая «остановка с интеллектом» появилась в ноябре 2017 года на остановке «Дом Ленина» возле филармонии, вторая – на площади Ленина возле НГУАДИ, местом третьей стала остановка «ЦУМ». В рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, в городе разработаны шесть гостевых маршрутов, на которых установят следующие «умные остановки», ими планируется охватить основные магистрали города.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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