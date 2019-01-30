Свинина из Новосибирской области пойдет на экспорт

За прошедший год в целом в регионе наблюдается положительная динамика прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции, сообщили в пресс-службе регионального правительства, ссылаясь на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко. Он отметил, что сегодня в полном объеме обеспечиваются потребности региона в социально значимых, экономически доступных для населения продуктах питания – молоке, мясе и яйце. В сельхозорганизациях и К(Ф)Х производство молока составило 606,6 тыс. тонн, что на 27,0 тыс. тонн (104,7%) выше уровня 2017 года, мяса скота и птицы – 182,1 тыс. тонн (больше на 5,2 тыс. тонн или 103%). Положительную динамику производства мяса показывают все основные направления отрасли: птицеводство (101,1%), свиноводство (101,7%) и скотоводство (104,2 %), объем производства пищевого куриного яйца составил более 1,1 млрд штук.

Среди планов по развитию отрасли животноводства на 2019 год – реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который разработан в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», реализуемого в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Теперь перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство молока в хозяйствах всех категорий до 735 тыс. тонн, производство скота и птицы на убой в живом весе довести до 256 тыс. тонн, поголовье коров специализированных мясных пород нарастить не менее 30 тыс. голов.

В планах также увеличить объемы производства и экспорта мяса свинины и птицы, яиц. Кроме того, предполагается повысить эффективность производства продукции в молочном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве за счет применения современных технологий, привлечения лучшей мировой генетики, увеличения продуктивности и другое. Планируется открытие предприятия по производству сыров, которые, в том числе, будут поставляться на экспорт. Продолжится реализация крупных инвестиционных проектов.

Евгений Лещенко отметил, что объем господдержки отрасли животноводства в 2018 году выросли на 137,7 млн рублей (+24%) по сравнению с предыдущим годом и составил 718,2 млн рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, которые направлялись в рамках областной госпрограммы. Увеличение бюджетных ассигнований отмечается практически по всем направлениям поддержки отрасли. На 2019 год объемы государственной поддержки отрасли животноводства останутся приблизительно на уровне прошлого года, появятся новые направления. По направлению поддержки молочного скотоводства ожидается увеличение лимитов федерального бюджета.

По итогам работы отрасли животноводства Новосибирской области в 2018 году в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х поголовье крупного рогатого скота составило 357,0 тыс. голов, в том числе 146,5 тыс. коров (101,0 % к уровню 2017 года). Из них 128,4 тыс. голов молочного направления продуктивности и 19 тыс. коров специализированного мясного направления. Поголовье свиней в общественном секторе составило 263,6 тыс. голов.

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