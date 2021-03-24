Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

О своем участии в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Государственной думы РФ заявил действующий депутат, но бывший ЛДПРовец Дмитрий Савельев. Как уже сообщалось, его «сватают» кандидатом на округе №136, откуда, как планируется, он потеснит на соседний 137 округ действующего депутата-единоросса Максима Кудрявцева.

— Предварительное голосование — важный институт, — передает слова Савельева сайт реготделения «Единой России». — Еще до начала предвыборной кампании, на этапе выдвижения, кандидат видит: готовы ли поддержать его избиратели или нет. И, получив обратную связь, политик может скорректировать свою работу. Это мое первое участие в предварительном голосовании, где я намерен победить, как и на выборах в Государственную Думу.

Напомним, что накануне Савельева по части официальных заявлений об участии во внутрипартийном предварительном голосовании обскакали активист реготделения общественной организации «Волонтеры Победы» Мария Игошкина и депутат Заксобрания, главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский, который, как предполагается, выступит кандидатом на округе №135. О перспективах Игошкиной в предстоящей избирательной кампании пока информации нет. Ранее в кампаниях такого масштаба потенциальная кандидат замечена не была.

Как уже сообщалось, ранее с кандидатами определились новосибирские коммунисты, определив их качественный состав для последующего утверждения партийным съездом. В частности, КПРФ на выборах намерены представить экс-депутат Заксобрания и экс-советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов (округ №135), глава Первомайского района Виталий Новоселов (№136), бывший вице-спикер горсовета, секретарь реготделения партии Ренат Сулейманов (№137) и депутат Заксобрания, руководитель отделения КПРФ Ленинского района Роман Яковлев.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в сентябре 2021 года.