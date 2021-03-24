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«Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал отключать должников от газа

  • 24/03/2021, 09:00
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В списке на отключение находятся жители частного сектора и многоквартирных домов.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» приступил к реализации законной меры воздействия на абонентов, накопивших долги за газ, — отключению от газоснабжения. О предстоящем отключении уже уведомлены более 4 тысяч злостных неплательщиков Новосибирской области. В списке — жители частного сектора и многоквартирных домов. Отказ в получении уведомления или непроживание по адресу не снимают ответственности с пользователей газа.

— Приостановке подачи газа всегда предшествует уведомительная работа: абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством СМС-сообщений, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения о предстоящем отключении, досудебные претензии, — пояснили в пресс-службе компании. — Крайние меры применяются только в отношении злостных неплательщиков, игнорирующих предложения газовой компании урегулировать ситуацию с долгами.

Ранее Infopro54.ru писал, что, в соответствии с постановлением Правительства РФ №424 от 02.04.2020, с апреля по декабрь прошлого года газовики не отключали должников, не начисляли и не взимали пени. Но с 1 января 2021 года действие моратория закончилось.

По действующему законодательству основанием для приостановления газоснабжения служит отсутствие оплаты или неполная оплата потребленного газа в течение 2 месяцев подряд.

Пеня начисляется с 31 дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91 дня должнику начисляется пеня в повышенном размере — 1/130 ставки рефинансирования.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : отключение газа новости бизнеса жкх газораспределение «Газпром межрегионгаз Новосибирск»


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