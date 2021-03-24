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В Новосибирске за пандемию число салонов красоты официально сократилось на 12%

  • 24/03/2021, 09:20
Автор: Мария Садыкова
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При этом резко выросло количество игроков на «теневом» рынке.

Локдаун вытеснил дилетантов

Пандемия не обошла стороной бьюти-индустрию. По данным 2ГИС, количество игроков на новосибирском рынке за 2020 год официально сократилось на 12% — до 990 компаний. По мнению собственника салона красоты «Багира» Галины Ильиной (Шеломенцевой), в пандемийный кризис 2020 года выстояли, прежде всего, старожилы, у которых была наработанная клиентская база.

— Студии, которые открывались просто «для себя» (не учитывая степень эффективности и бизнес-план), закрылись сразу же, потому что упала платежеспособность населения. Многим людям снизили зарплаты, многие потеряли работу из-за пандемии, кто-то просто не посещал салоны, потому что боялся заразиться. Сетевые компании избавлялись от менее прибыльных точек. Собственно, поэтому численность салонов уменьшилась, — рассуждает эксперт. — При этом во время пандемии активно открывались моностудии, большой популярностью на рынке стали пользоваться узкоспециализированные форматы.

Генеральный директор салонов GOLOVA Егор Козловский считает, что пандемия очень четко выявила неэффективных игроков.

— Бьюти-рынок в России в принципе не стабилен, он каждый год обновляется примерно на 40%. По моим ощущениям, в 2020 году обновление составило примерно 60%, — поясняет он.

Собственник сети студий LaserLove Александр Долгов также уверен, что режим самоизоляции поспособствовал очищению рынка бьюти-индустрии от непрофессиональных мастеров и руководителей.

— Рынок бьюти-услуг был слабым и необразованным с точки зрения менеджмента и управления, сейчас кризис вычищает тех, кто не способен эффективно управлять.  В большинстве случаев бьюти-бизнес не прощает неквалифицированных специалистов, — уверен Долгов.

По его оценкам, во время пандемии больше всего пострадали салоны, которые были завязаны на трафике торговых центров.

— Я проанализировал рынок Новосибирска. По моим наблюдениям, в городе одна студия депиляции приходится на 11 тысяч человек, а один маникюрный салон — на 500 человек. Окупаемость такого бизнеса достигается при потоке не менее 1200 клиентов в месяц. Во время карантина для многих это были недоступные показатели, — констатирует Долгов.

К последствиям кризиса для отрасли можно отнести рост цен услуги — в среднем по рынку индексация составила 5-10%. Определенное влияние на эту динамику оказал рост стоимости расходных материалов. По словам Виктора Андреева, владельца сети салонов «Расческа», по некоторым позициям они взлетели в 3 раза:

— До пандемии стоимость упаковки перчаток была 350 рублей, а сейчас, если повезет, ее можно приобрести за 1200 рублей. Во время карантина сформировался дефицит одноразовых полотенец, потому что из них делали одноразовые маски. В целом, по моей оценке, за 2020 год расходники выросли в цене на 20-30%.

Галина Ильина уверена, что увеличение цен произошло по всем параметрам.

— Мы следим, чтобы сотрудники соблюдали правила гигиены — и нас увеличились расходы на СИЗы. Кроме того, мы являемся экспертами бренда L’Oréal и видим, что поставщики ежегодно повышают цены. Плюс наш салон находится в центре города, поэтому особенно заметно, как растет аренда. В результате с ростом затрат и нам приходится повышать цены на свои услуги, — говорит предприниматель.

Впрочем, как заявили корреспонденту Infopro54 некоторые участники рынка, часть расходных материалов подорожала, но что-то подешевело, в итоге себестоимость услуг за пандемию практически не изменилась.

Нелегалы маневрируют ценами

Еще одной спецификой 2020 года для Новосибирска стал серьезный рост доли теневого рынка бьюти-услуг. Многие группы в социальных сетях пестрели объявлениями о выезде на дом специалистов индустрии красоты, а сами мастера принимали дома клиентов.

— Сейчас мы видим очень много «теневых» специалистов, работающих нелегально и за счет этого демпингующих по ценам на свои услуги. Они составляют конкуренцию сотрудникам профессиональных бьюти-студий, которые обязаны выполнять все требования Роспотребнадзора, обеспечивать безопасность клиентов, — поделилась своими наблюдениями Галина Ильина. — Кроме того, специалисты, ранее работавшие в салонах, сейчас регистрируются как самозанятые и при этом платят значительно меньшие налогов, чем другие игроки рынка, что также создает условия для недобросовестной конкуренции. Отмечу, многие студии с января 2021 года еще и платят больше налогов из-за отмены «упрощенки».

В итоге, по ее наблюдениям, рост налоговой нагрузки на фоне снижения платежеспособности населения и ужесточения конкуренции вынуждает и некоторых профессиональных игроков рынка часть операций выводить в «серую зону».

Кстати, в базе 2ГИС, в рубрике «бьюти-услуги» в Новосибирске на сегодняшний день зарегистрированы 3539 компаний и предпринимателей. То есть в 3,6 раза больше официальной статистики.

— Закрылись те салоны, у кого было зарегистрированное юридическое лицо. Студий, ведущих «теневой» бизнес достаточно много, — прокомментировала Галина Ильина.

Ожидаемые тенденции

Анализируя тренды развития новосибирского рынка бьюти-услуг в 2021 году, Егор Козловский поясняет, что сегодня одиночному салону выжить сложно, поэтому компании переходят к консолидации. Она в перспективе будет ключевым вектором развития легального рынка. По его мнению, в будущем популярность также будут набирать салоны полного цикла, так как это позволит значительно сократить время оказания услуг клиенту, оптимизировать расходы и повысить доходность бизнеса.

— В любом бизнесе постепенно появляются более крупные игроки, которые имеют лучшие модели развития — бьюти-рынок в этом смысле не является исключением. Сегодня потребитель хочет работать с сетевыми современными компаниями с высоким качеством услуг и квалифицированными сотрудниками, — соглашается Александр Долгов. — Стабильный спрос на базовые услуги и автоматизация бизнеса поможет салонам выйти из кризиса.

Еще один перспективный сегмент назвал Виктор Андреев:

— Семейные салоны — достаточно перспективное направление 2021 года, когда весь спектр услуг будет предоставляться для членов семьи в одном месте. Более глобальные изменения вряд ли предвидятся, так как все напуганы 2020 годом, и его последствия еще нужно оценить.

Но участники рынка не исключили, что в 2021 году продолжит расти эконом-сегмент, в том числе за счет «серого» рынка, который будет привлекать клиентов с менее высокими доходами. Если, конечно, государство не примет более жесткие меры для борьбы с нелегалами.

Фото: pexels.com автор: cottonbro

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Рубрики : Бизнес Рынки

Регионы: Новосибирск

Теги : салон красоты парикмахеры пандемия кризис


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