Дни красоты в санатории «Рассвет»

Вы все торопитесь? Работа–дом, иногда фитнес-зал, магазины — и все в маске… А на себя времени совсем не остается? Ну и зря! Скоро весна, а значит, стоит вспомнить о том, что вы красивая, очень интересная — да просто потрясающая — ЖЕНЩИНА!

Выберите время для себя. Это несложно. Даже выходные можно провести очень эффективно, с пользой для своего здоровья и красоты. Вы не поверите, как много можно пройти SPA-процедур всего за два дня. А потом… Самое главное, что вы сами понравитесь себе в зеркале! Это главное — полюбить себя.

В санатории «Рассвет» в программу «Дни красоты» входят несколько разнообразных комплексов.

С 1 по 5 марта в «Дни красоты» входит следующий пакет услуг:

— консультация косметолога,

— консультация гинеколога,

— гидромассажная ванна,

— биоимпедансный анализ тела,

— карбокситерапия по гинекологии,

— лимфодренажный массаж глаз,

— спа-капсула.

Стоимость пакета — 3500 рублей вместо 5000 рублей.

С 14 по 20 марта в пакет «Дни красоты» войдут:

— консультация косметолога,

— консультация гинеколога,

— жемчужная ванна,

— авантрон,

— биоимпедансный анализ тела,

— маска для лица,

— шоколадный массаж всего тела.

Стоимость пакета — 4500 рублей вместо 7150 рублей.

И наконец, с 21 по 27 марта — еще один пакет в программе «Дни красоты»:

— консультация косметолога,

— консультация гинеколога,

— душ Виши,

— арома-массаж всего тела,

— биоимпедансный анализ тела,

— массаж лица,

— массаж ног псевдокипящим слоем.

Стоимость пакета — 4000 рублей вместо 5900 рублей.

Вы можете выбрать один из этих комплексов, можете пройти все в течение выбранного периода действия пакета, а можете внести в любой комплекс дополнительные процедуры.

Попробуйте! Почувствуйте себя волшебницей! Кстати, за компанию можно пригласить маму, сестру или подругу — видеть вокруг себя красивых людей очень приятно…

ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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