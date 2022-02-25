Дни красоты в санатории «Рассвет»

Вы все торопитесь? Работа–дом, иногда фитнес-зал, магазины — и все в маске… А на себя времени совсем не остается? Ну и зря! Скоро весна, а значит, стоит вспомнить о том, что вы красивая, очень интересная — да просто потрясающая — ЖЕНЩИНА!
Выберите время для себя. Это несложно. Даже выходные можно провести очень эффективно, с пользой для своего здоровья и красоты. Вы не поверите, как много можно пройти SPA-процедур всего за два дня. А потом… Самое главное, что вы сами понравитесь себе в зеркале! Это главное — полюбить себя.
В санатории «Рассвет» в программу «Дни красоты» входят несколько разнообразных комплексов.
С 1 по 5 марта в «Дни красоты» входит следующий пакет услуг:
— консультация косметолога,
— консультация гинеколога,
— гидромассажная ванна,
— биоимпедансный анализ тела,
— карбокситерапия по гинекологии,
— лимфодренажный массаж глаз,
— спа-капсула.
Стоимость пакета — 3500 рублей вместо 5000 рублей.
С 14 по 20 марта в пакет «Дни красоты» войдут:
— консультация косметолога,
— консультация гинеколога,
— жемчужная ванна,
— авантрон,
— биоимпедансный анализ тела,
— маска для лица,
— шоколадный массаж всего тела.
Стоимость пакета — 4500 рублей вместо 7150 рублей.
И наконец, с 21 по 27 марта — еще один пакет в программе «Дни красоты»:
— консультация косметолога,
— консультация гинеколога,
— душ Виши,
— арома-массаж всего тела,
— биоимпедансный анализ тела,
— массаж лица,
— массаж ног псевдокипящим слоем.
Стоимость пакета — 4000 рублей вместо 5900 рублей.
Вы можете выбрать один из этих комплексов, можете пройти все в течение выбранного периода действия пакета, а можете внести в любой комплекс дополнительные процедуры.
Попробуйте! Почувствуйте себя волшебницей! Кстати, за компанию можно пригласить маму, сестру или подругу — видеть вокруг себя красивых людей очень приятно…
ООО «Санаторий Рассвет» является лауреатом всероссийских и региональных премий за внедрение и освоение новых методов лечения и обследования пациентов. Входит в топ-100 по итогам национального рейтинга лучших учреждений России в сфере оздоровления и восстановительного лечения.
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Фото: санаторий «Рассвет», pixabay.com
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