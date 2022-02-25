Новосибирская компания привлекла на бирже 65 млн рублей

Компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» (Новосибирск) разместил дебютный облигационный выпуск. Размещение бумаг состоялось по открытой подписке за один день — 22 февраля. Принято 149 заявок на покупку облигаций. Максимальный объем приобретенных бумаг составил 10 млн руб., минимальная сумма покупки ровно, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 436 тыс. руб, сообщила пресс-служба организатора займа ООО «Юнисервис Капитал».
Объем эмиссии — 65 млн руб., номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка по купону — 16% с ежемесячной выплатой. Оферта по выпуску не предусмотрена. Call-опцион — через 1,5 года обращения. Амортизация: 5% от номинальной стоимости бумаг на дату окончания 27, 30, 33 купонных периодов и 85% на дау окончания 36 купонного периода.
Андеррайтер выпуска — АО «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Максимальный объем облигаций анонсировался 300 млн руб.
Среди клиентов эмитента — компании со всей России, а с 2016 года «СЕЛЛ-Сервис» занимается и экспортом своей продукции в Беларусь, Армению и Казахстан. По данным «Юнисервис Капитал», среднегодовой прирост выручки в последние три года в компании составлял 40%. В планах эмитента на 2022 год — получить выручку более 1 млрд рублей. Глобальная цель — войти в тройку лидеров среди федеральных компаний за счет активной экспансии.
Напомним, 22 февраля ситуация на фондовых рынках начала обостряться из-за решения Россия признать независимость Донбасса.
Фото предоставлено пресс-службой «Юнисервис Капитал»
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