До 2025 года «Аэрофлот» получит 63 лайнера

До конца 2025 года «Аэрофлот» получит 63 лайнера, импортозамещенные самолеты планируется изготовить в эти же сроки для авиакомпании «Аврора». Об этом говорится в сообщении «Объединённой авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК») в Телеграм-канале.

Председатель правительства России Михаил Мишустин уже подписал соответствующие распоряжения, которыми утвердили паспорта инвестпроектов по обновлению парка воздушных судов. Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых. Все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены.

В рамках контрактов в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214 производства «Объединенной авиастроительной корпорации» Ростеха. Дальневосточный авиаперевозчик «Аврора» в 2024-2025 годах получит 8 единиц SSJ-NEW.

— На российский авиапром легла масштабная задача — в короткие сроки развернуть производство и обеспечить авиакомпании современными самолетами и вертолетами. Для скорейшего достижения результатов почти на 2 года сдвинуты «влево» основные мероприятия по импортозамещению, чтобы российские перевозчики уже в ближайшее время начали получать отечественные суда взамен «боингов» и «эйрбасов». Подписание контрактов позволяет развернуть полномасштабное производство необходимых машин, соответствующие мероприятия уже стартовали на предприятиях ОАК, «Вертолетов России» и других компаний, участвующих в кооперации, — отметил Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех.

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») создано 20 ноября 2006 года (до апреля 2015 года ОАО «ОАК»). Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ОАК» и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.)

Ранее редакция сообщала о том, что вынесен приговор предпринимателю за взятку авиабилетами.