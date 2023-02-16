Вынесен приговор предпринимателю за взятку авиабилетами

Руководитель коммерческого предприятия признан виновным и приговорён к лишению свободы на 2,5 года условно и штрафу в размере 700 тыс руб. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и даче взятки в значительном размере руководителю управления капитального строительства мэрии Новосибирска. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Примечательным является предмет взятки: не деньгами, а авиабилетами.

— Осужденный, являясь руководителем юридического лица, организовал в 2020 году подготовку и предоставление в МКУ «Управление капитального строительства» фиктивных документов о выполненных возглавляемой им организацией работах по установке в здании детского сада-яслей в городе Новосибирске тактильно-визуальных индикаторов при устройстве полов, — сообщает пресс-служба прокуратуры. — Кроме того, в декабре 2020 года мужчина дал взятку директору указанного казенного учреждения в виде двух авиабилетов на перелет бизнес-классом из города Новосибирска в город Сочи (туда — обратно). Деньги предназначались за принятие работ, выполненных обществом при строительстве здания другого детского сада.

По информации прокуратуры, за работы, выполненные только «на бумаге» предприятию осужденного было перечислено 2,8 млн руб., которыми руководитель компании распорядился по собственному усмотрению.

Приговор, как сообщают в областной прокуратуре, в законную силу в настоящее время не вступил. Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Напомним, что ранее по аналогичному делу был осуждён эксперт ТУАД, который за взятку («традиционной» денежной формы) размером в почти в полмиллиона рублей прописал в официальных документах улучшенное подрядчиком качество асфальта, используемого при производстве дорожно-строительных работ. В настоящее время сумма взятки решением суда перечислена в доход государству.

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