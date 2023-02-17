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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в работе в международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя»

  • 17/02/2023, 11:21
14-17 февраля в Экспоцентре Новосибирска состоялся ХI международный строительный форум «Сибирская строительная неделя», который собрал на своей площадке 350 российских и иностранных компаний.

банкиЕго посетили более 20 тыс. гостей и участников мероприятий из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также государств Средней Азии.

Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в работе выставки: все желающие, в том числе представители предприятий строительного комплекса, смогли получить консультацию о продуктах и услугах банка, а также информационную и сувенирную продукцию.

«Банк Уралсиб впервые принял участие в «Сибирской строительной неделе».  Мы познакомились с большим количеством строительных компаний, обсудили взаимовыгодные программы сотрудничества. Банк активно участвует в различных деловых мероприятиях нашего региона, мы постоянно взаимодействуем с потенциальными клиентами, рассказываем о наших продуктах, сервисах и услугах», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для этого сегмента с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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