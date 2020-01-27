До 2025 года в Новосибирской области из аварийного жилья переселят более 5,3 тысяч человек

В Новосибирской области во исполнение поручений губернатора в рамках региональной адресной программы из аварийного жилищного фонда до 2025 года будет переселено более 5,3 тыс. человек, еще более 1,5 тыс. человек планируется переселить с учетом развития застроенных территорий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего к расселению до 2025 года запланировано почти 107 тыс. кв м аварийного жилищного фонда, на эти цели будет направлено более 4 млрд рублей.

Изменения в постановление правительства Новосибирской области «Об утверждении Региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» приняты на заседании регионального правительства.

— В 2019 году в реализации региональной адресной программы приняли участие девять муниципальных образований Новосибирской области. Фактически переселено 702 человека, расселено 9,6 тыс. кв м, в том числе с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 2,2 тыс. кв м. За счет развития застроенных территорий в г. Новосибирске в прошлом году расселено 7,4 тыс. кв м аварийного жилья. В 2020 году в рамках региональной программы планируется расселить более 10 тыс. кв м аварийного жилья, еще 7,5 тыс. кв м запланировано расселить за счет развития застроенных территорий, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

По его словам, стоимость реализации мероприятий по расселению аварийного жилья в первые три года реализации региональной программы – в 2019-2021 годах – соответствует сумме доведенных Фондом содействия реформированию ЖКХ лимитов и паспорту федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

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