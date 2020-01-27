«Ростелеком» подарил «Азбуку интернета» пенсионерам новосибирской Криводановки

«Ростелеком» поддержал инициативу модельной сельской библиотеки имени Александра Кухно, расположенной в селе Криводановка Новосибирской области, по обучению пенсионеров навыкам работы в интернете. Представители компании передали в фонд библиотеки учебные пособия «Азбука интернета», которые позволят старшему поколению более продуктивно осваивать онлайн-возможности.

«Ростелеком» также поздравил работников библиотеки и ее читателей с победой в конкурсе федерального проекта «Культурная среда», благодаря которой учреждение было модернизировано: библиотеку оснастили персональными компьютерами, проекторами, экранами, полиграфическим оборудованием. На ее базе также запустили несколько образовательных программ, в частности, курсы освоения интернета для пенсионеров.

—Моя миссия — работа со старшим поколением, — рассказал Кирилл Брагин, библиотекарь Криводановской модельной сельской библиотеки имени Александра Кухно. — Материал для обучения пенсионеров я искал целенаправленно, нашел программу “Ростелекома”. На мой взгляд, учебное пособие “Азбука интернета” — это наиболее адаптированный вариант из просмотренных. Видно, что работала профессиональная команда педагогов и психологов, которые выпустили грамотное учебное пособие именно для пожилых людей.

Сейчас курс проходят десять пенсионеров Криводановки, которые в основном занимаются на ноутбуках. Учебники «Ростелекома» позволят сделать уроки более наглядными.

— Развивая образовательный проект “Азбука интернета”, компания “Ростелеком” всегда готова поддержать инициативу и предоставить необходимые материалы для обучения старшего поколения. Особенно радует, что не только в крупных городах люди стремятся изучать что-то новое, но и в селах, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Учебная программа «Азбука Интернета» — совместный авторский проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России. Учебный курс разработан специально для качественного обучения людей старшего поколения и всех, кому это необходимо, основам работы с компьютером и интернетом. Опытные педагоги, психологи-геронтологи и ИТ-специалисты подготовили специальное образовательное пособие, которое постоянно обновляется.

Электронная версия учебника «Азбука интернета» размещена на обучающем портале www.azbukainterneta.ru. Здесь также опубликованы наглядные пособия, презентации, полезные ссылки и методические рекомендации.

Фото предоставлено пресс-службой компании