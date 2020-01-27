Собираемость имущественных налогов в 2019 году в регионе превысила 77%

Доклад «Об итогах администрирования имущественных налогов, взимаемых с физических лиц в 2019 году» представил на еженедельном оперативном совещании, которое 27 января провел Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Общая сумма имущественных налогов, исчисленная физическим лицам к уплате в 2019 году, составила 3,75 млрд руб. (по сравнению с 2018 г. рост составил 9,7 %), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По словам руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексея Легостаева, без учета погашения задолженности предыдущих лет, в 2019 году в бюджеты поступило 2,89 млрд руб. (рост поступлений – 12,4%). В результате уровень собираемости текущих платежей составил 77,1%. Общий уровень собираемости повысился на 1,9 процентных пункта по сравнению с прошлым годом.

Так, Алексей Легостаев сообщил, что собираемость по транспортному налогу в среднем по области составила 74,5%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем в 2018 году. При этом собираемость в муниципальных образованиях значительно отличается, от минимального значения в Искитимском районе – 65,2% до 87,6% в Барабинском районе.

Собираемость по налогу на имущество физических лиц составила 79,2% (на 8,4 процентных пункта выше), от минимального значения в г. Обь – 69,1% до максимального 91,5% в г. Бердске.

Собираемость по земельному налогу – 85,1% (на 3 процентных пункта выше прошлогодних результатов). Самая низкая собираемость этого налога в Мошковском и Искитимском районах – 71,8%, самая высокая в Здвинском районе – 100%.

С учетом погашения задолженности прошлых лет поступления имущественных налогов составили 3,48 млрд руб., что на 10% больше прошлогодних показателей.

— Необходимо принимать дополнительные меры по повышению собираемости имущественных налогов, — подчеркнул руководитель УФНС России по Новосибирской области. — Резерв для наполнения регионального и местных бюджетов – это работа по снижению задолженности по имущественным налогам, которая составляет 2,8 млрд руб.

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