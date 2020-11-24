До 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, предполагают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
— Значение индекса здоровья банковского сектора на уровне 90,7% на начало октября означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска, — говорится в материале.
В «Эксперт РА» поясняют, что на рынке сформировалось сразу несколько негативных тенденций:
По мнению специалистов, основные риски отзыва лицензий нависли над мелкими и средними банковскими структурами.
По словам экспертов, изучивших отчетность 378 кредитных организаций (из которых 376 – банки), в нынешней ситуации российские банки проходят проверку на прочность. Восстановить темпы генерации капитала до уровня 2018-2019 года им пока не удается, а сам процесс возврата к финансовым результатам предшествующих лет может быть отложен как минимум на год. При этом дальнейшее снижение регулятивного капитала ко второй половине 2021 года может ожидать до половины (45-50%) российских банков.
Фото: Gensa Gensa
Популярное с сайта