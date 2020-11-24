До 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, предполагают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

— Значение индекса здоровья банковского сектора на уровне 90,7% на начало октября означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска, — говорится в материале.

В «Эксперт РА» поясняют, что на рынке сформировалось сразу несколько негативных тенденций:

Почти 26% действующих кредитных организаций убыточны в расчете за последние 12 месяцев. Рентабельность сектора устойчиво снижается (средняя по всем банкам рентабельность балансового капитала по прибыли после налогообложения – 4,7% за период с 01.10.2019 по 01.10.2020 против 7,7% за период с 01.10.2018 по 01.10.2019).

36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за 9 месяцев 2020 года. С учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года.

За 9 месяцев 2020 года 50% банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% – отток средств предприятий со счетов.

Профицит ликвидности по-прежнему ограничивает операционную эффективность деятельности. Признаки снижения профицита, впервые зафиксированные осенью 2020 года, пока имеют в большей степени технический характер и связаны с выкупом банками новых выпусков ОФЗ, представляющих собой высоколиквидные активы с ограниченной доходностью. Наблюдаемая волатильность средств клиентов препятствует утилизации избыточной ликвидности.

По мнению специалистов, основные риски отзыва лицензий нависли над мелкими и средними банковскими структурами.

По словам экспертов, изучивших отчетность 378 кредитных организаций (из которых 376 – банки), в нынешней ситуации российские банки проходят проверку на прочность. Восстановить темпы генерации капитала до уровня 2018-2019 года им пока не удается, а сам процесс возврата к финансовым результатам предшествующих лет может быть отложен как минимум на год. При этом дальнейшее снижение регулятивного капитала ко второй половине 2021 года может ожидать до половины (45-50%) российских банков.

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