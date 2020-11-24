Global Finance признал ВТБ Капитал лучшим оператором на рынке валютных инструментов

Рейтинг составлен в 21 раз, его участниками стали операторы FX-сделок из 122 стран мира.

Победителей оценивали по объему транзакций, доле рынка, глобальному охвату, технологическим инновациям в обслуживании клиентов и конкурентности ценообразования. Global Finance также учитывал мнение руководителей глобальных корпораций, отраслевых аналитиков и специалистов в области технологий.

— Команда ВТБ Капитал постоянно совершенствует свою работу в области валютно-конверсионных операций и использует передовые цифровые решения для повышения эффективности процессов и взаимодействия с клиентами. Именно это даёт нам преимущества перед конкурентами и позволяет оставаться лидером на рынке валютных инструментов в России. Нашу экспертизу по достоинству ценят клиенты, а признание со стороны профессионального сообщества свидетельствует о правильно выбранном векторе развития на FX-рынках, — отметил руководитель управления торговых операций на рынке инструментов с фиксированной доходностью ВТБ Капитал Алексей Иванов.

Журнал Global Finance выходит в США с 1987 года. В настоящее время он распространяется в 188 странах, общий тираж составляет свыше 50 тысяч экземпляров. Премия Global Finance Foreign Exchange Awards вручается ведущим представителям рынка валютных инструментов на протяжении 20 лет.

Фото с сайта банка