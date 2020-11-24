HeadHunter покупает Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей

Компания HeadHunter Group PLC, управляющая крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, подписала соглашение с Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. о приобретении 100% доли в ООО «Зарплата.ру», управляющей платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru.

Сумма сделки по выкупу 100% доли в ООО «Зарплата.ру» составит 3,5 млрд рублей. Сделка между HeadHunter Group и Hearst Shkulev Digital Regional Network получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 года.

Для HeadHunter Group это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 году и приобретения 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 году. Покупка платформы Zarplata.ru ускорит развитие hh.ru в ключевых стратегических направлениях, таких как рост проникновения в российские регионы, расширение охвата аудитории «синих воротничков» и базы клиентов малого и среднего бизнеса.

— Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы компаний HeadHunter на привычном веб-адресе www.zarplata.ru. Команда компании будет сохранена и вовлечена в дальнейшую работу по развитию платформы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка будет финансироваться за счет новых долговых обязательств. Компания имеет различные источники финансирования сделки, включая неиспользованные кредитные линии в Банке ВТБ и выпуск публичных облигаций.

Платформа Zarplata.ru – один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. Данная платформа была сформирована путем консолидации локальных городских порталов с последующим выделением работной вертикали в самостоятельное направление, что обеспечило высокую узнаваемость бренда на локальном рынке среди соискателей и работодателей. В 2019 году общая выручка Zarplata.ru составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group в ключевых регионах Zarplata.ru.

Фото с сайта компании