До конца года Новосибирск получит 23 машины для уборки снега

Первые 16 машин уже прибыли в Новосибирск, сообщает пресс-служба мэрии города. Снегоуборочные машины будут чистить дороги и тротуары на всей территории Новосибирска. По словам мэра Анатолия Локтя, до конца года ожидается поставка ещё семи спецмашин.

— Машины будут применяться для уборки дорожно-транспортной инфраструктуры и, что особенно важно, для тротуаров: нехватка малоформатной техники ощущается остро. Сейчас спецтехнику готовят к работе, оформляют документацию. Есть уверенность, что до нового года мы получим все 23 машины и они выйдут на улицы города, — отметил мэр.

Восемь из 16 прибывших единиц техники – комбинированные уборочные машины. Они сделаны в Кургане. Их особенность в том, что они оборудованы под «Бионорд» обеих фракций. Скорость разбрасывания, дозирование смеси регулируется из кабины водителя. Такая техника позволяет чистить снег в труднодоступных местах.

Четыре машины из этой партии – универсальные, челябинские, со сменным навесным оборудованием. Могут использоваться и как погрузчики. По словам директора МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» Алексея Лыкова, по предварительным подсчётам, эффективность уборки с помощью малогабаритных установок повысится в три раза.

Также в этой партии присутствует экспериментальная техника, произведённая в Новосибирске. Её отличительная особенность – высокая мобильность. Техника экономичная, работает на бензине и заменяет ручной труд.

Ещё семь машин город получит до конца декабря.