Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года

При этом чистые процентные доходы выросли на 2,7 млрд рублей (на 15,9%) и составили 19,4 млрд рублей, чистые комиссионные доходы выросли на 1,0 млрд рублей (на 20,3%) и составили 6,2 млрд рублей.

Активы банка выросли с начала года на 42,2 млрд рублей (8,3%) с 505,6 млрд рублей до 547,8 млрд рублей. Собственные средства (капитал) Банка увеличились с 96,4 млрд рублей до 104,9 млрд рублей.

Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со «Стабильным» прогнозом. В августе 2021 года агентство «НКР» повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом. В октябре международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Банка Уралсиб (ПАО) до «В1» со «Стабильным прогнозом».